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Россияне стали реже ходить в рестораны

Россияне стали реже ходить в рестораны - 26.06.2025, ПРАЙМ

Россияне стали реже ходить в рестораны

Россияне в 2025 году стали реже ходить в рестораны - спрос снизился от 10 до 30% в зависимости от уровня заведения, гости стали выбирать их тщательнее, к тому... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T06:50+0300

2025-06-26T06:50+0300

2025-06-26T06:50+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году стали реже ходить в рестораны - спрос снизился от 10 до 30% в зависимости от уровня заведения, гости стали выбирать их тщательнее, к тому же потребителей переманивает готовая еда в ритейле, рассказал РИА Новости собственник сети ресторанов грузинской кухни "Супра" Илья Сухих. "В 2025 году индустрия ресторанного бизнеса столкнулась с высоким снижением спроса - от 10 до 30%. Особенно в сегментах с невысоким чеком – casual, fast food и fast casual. Но потребительская активность снижается и в других секторах экономики ... люди предпочитают зарабатывать на вкладах, а не тратить деньги", - сказал Сухих. По его словам, также гости в последнее время стали "привередливее и выбирают заведения более тщательно". При этом Сухих отметил, что в России активно продолжают набирать обороты продажи готовой еды: "Ритейл не от хорошей жизни развивает это направление, но в целом достигает неплохих результатов. Супермаркеты в этом смысле эффективнее, чем рестораторы, потребитель обращает на это внимание и делает выбор в пользу ритейла". Что касается открытия новых заведений общепита, то их становится все меньше. "Людям невыгодно инвестировать в условиях высокой доходности депозитов и больших рисков на рынке. Но это немного остудит, например, рынок аренды, который сейчас перегрет", - добавил ресторатор. При этом он уточнил, что с франчайзингом ситуация обратная. "Люди готовы покупать готовое решение, которое с большей вероятностью будет работать, как часы, чем создавать продукт с нуля. Наибольшей популярностью во франчайзинге пользуются грузинские рестораны и кофейни. Главное - правильно выбрать место и не пренебрегать операционкой, которая приносит основной доход", - отметил Сухих.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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