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Россияне стали реже ходить в рестораны - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали реже ходить в рестораны
Россияне стали реже ходить в рестораны - 26.06.2025, ПРАЙМ
Россияне стали реже ходить в рестораны
Россияне в 2025 году стали реже ходить в рестораны - спрос снизился от 10 до 30% в зависимости от уровня заведения, гости стали выбирать их тщательнее, к тому... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T06:50+0300
2025-06-26T06:50+0300
бизнес
россия
москва
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году стали реже ходить в рестораны - спрос снизился от 10 до 30% в зависимости от уровня заведения, гости стали выбирать их тщательнее, к тому же потребителей переманивает готовая еда в ритейле, рассказал РИА Новости собственник сети ресторанов грузинской кухни "Супра" Илья Сухих. "В 2025 году индустрия ресторанного бизнеса столкнулась с высоким снижением спроса - от 10 до 30%. Особенно в сегментах с невысоким чеком – casual, fast food и fast casual. Но потребительская активность снижается и в других секторах экономики ... люди предпочитают зарабатывать на вкладах, а не тратить деньги", - сказал Сухих. По его словам, также гости в последнее время стали "привередливее и выбирают заведения более тщательно". При этом Сухих отметил, что в России активно продолжают набирать обороты продажи готовой еды: "Ритейл не от хорошей жизни развивает это направление, но в целом достигает неплохих результатов. Супермаркеты в этом смысле эффективнее, чем рестораторы, потребитель обращает на это внимание и делает выбор в пользу ритейла". Что касается открытия новых заведений общепита, то их становится все меньше. "Людям невыгодно инвестировать в условиях высокой доходности депозитов и больших рисков на рынке. Но это немного остудит, например, рынок аренды, который сейчас перегрет", - добавил ресторатор. При этом он уточнил, что с франчайзингом ситуация обратная. "Люди готовы покупать готовое решение, которое с большей вероятностью будет работать, как часы, чем создавать продукт с нуля. Наибольшей популярностью во франчайзинге пользуются грузинские рестораны и кофейни. Главное - правильно выбрать место и не пренебрегать операционкой, которая приносит основной доход", - отметил Сухих.
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40
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
06:50 26.06.2025
 
Россияне стали реже ходить в рестораны

Собственник "Супра": россияне стали реже ходить в рестораны

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году стали реже ходить в рестораны - спрос снизился от 10 до 30% в зависимости от уровня заведения, гости стали выбирать их тщательнее, к тому же потребителей переманивает готовая еда в ритейле, рассказал РИА Новости собственник сети ресторанов грузинской кухни "Супра" Илья Сухих.
"В 2025 году индустрия ресторанного бизнеса столкнулась с высоким снижением спроса - от 10 до 30%. Особенно в сегментах с невысоким чеком – casual, fast food и fast casual. Но потребительская активность снижается и в других секторах экономики ... люди предпочитают зарабатывать на вкладах, а не тратить деньги", - сказал Сухих.
По его словам, также гости в последнее время стали "привередливее и выбирают заведения более тщательно".
При этом Сухих отметил, что в России активно продолжают набирать обороты продажи готовой еды: "Ритейл не от хорошей жизни развивает это направление, но в целом достигает неплохих результатов. Супермаркеты в этом смысле эффективнее, чем рестораторы, потребитель обращает на это внимание и делает выбор в пользу ритейла".
Что касается открытия новых заведений общепита, то их становится все меньше. "Людям невыгодно инвестировать в условиях высокой доходности депозитов и больших рисков на рынке. Но это немного остудит, например, рынок аренды, который сейчас перегрет", - добавил ресторатор.
При этом он уточнил, что с франчайзингом ситуация обратная. "Люди готовы покупать готовое решение, которое с большей вероятностью будет работать, как часы, чем создавать продукт с нуля. Наибольшей популярностью во франчайзинге пользуются грузинские рестораны и кофейни. Главное - правильно выбрать место и не пренебрегать операционкой, которая приносит основной доход", - отметил Сухих.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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