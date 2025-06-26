https://1prime.ru/20250626/rossiya-858931569.html

"Не напугает". В США сделали заявление о России после саммита НАТО

"Не напугает". В США сделали заявление о России после саммита НАТО - 26.06.2025, ПРАЙМ

"Не напугает". В США сделали заявление о России после саммита НАТО

Москву не напугать пересмотром траектории и баланса расходов на оборону НАТО в 2029 году. Таким мнением в материале для Weapons and Strategy поделился... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T14:44+0300

2025-06-26T14:44+0300

2025-06-26T14:44+0300

политика

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Москву не напугать пересмотром траектории и баланса расходов на оборону НАТО в 2029 году. Таким мнением в материале для Weapons and Strategy поделился экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен."Генсек заявил, что НАТО пересмотрит траекторию и баланс расходов на оборону альянса в 2029 году, или же через четыре года. Это не напугает Кремль", — сказано в статье.Ранее СМИ писали о решении стран-участниц Североатлантического альянса пересмотреть траекторию и баланс расходов на оборону в 2029 году. Саммит государств-членов проходил 24-25 июня в Гааге.

https://1prime.ru/20250620/rossiya-858699511.html

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