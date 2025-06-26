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"Не напугает". В США сделали заявление о России после саммита НАТО
"Не напугает". В США сделали заявление о России после саммита НАТО - 26.06.2025, ПРАЙМ
"Не напугает". В США сделали заявление о России после саммита НАТО
Москву не напугать пересмотром траектории и баланса расходов на оборону НАТО в 2029 году. Таким мнением в материале для Weapons and Strategy поделился... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T14:44+0300
2025-06-26T14:44+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Москву не напугать пересмотром траектории и баланса расходов на оборону НАТО в 2029 году. Таким мнением в материале для Weapons and Strategy поделился экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен."Генсек заявил, что НАТО пересмотрит траекторию и баланс расходов на оборону альянса в 2029 году, или же через четыре года. Это не напугает Кремль", — сказано в статье.Ранее СМИ писали о решении стран-участниц Североатлантического альянса пересмотреть траекторию и баланс расходов на оборону в 2029 году. Саммит государств-членов проходил 24-25 июня в Гааге.
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россия, нато
"Не напугает". В США сделали заявление о России после саммита НАТО
Брайен: пересмотр баланса расходов на оборону НАТО не напугает Москву
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ.
Москву не напугать пересмотром траектории и баланса расходов на оборону НАТО в 2029 году. Таким мнением в материале для Weapons and Strategy поделился
экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен.
"Генсек заявил, что НАТО пересмотрит траекторию и баланс расходов на оборону альянса в 2029 году, или же через четыре года. Это не напугает Кремль", — сказано в статье.
Ранее СМИ писали о решении стран-участниц Североатлантического альянса пересмотреть траекторию и баланс расходов на оборону в 2029 году. Саммит государств-членов проходил 24-25 июня в Гааге.
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