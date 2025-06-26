https://1prime.ru/20250626/ruonia-858931796.html
Ставка RUONIA 25 июня осталась на уровне 19,73%
Ставка RUONIA 25 июня осталась на уровне 19,73% - 26.06.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 25 июня осталась на уровне 19,73%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 25 июня, не изменилась,... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T14:46+0300
2025-06-26T14:46+0300
2025-06-26T14:46+0300
экономика
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банк россии
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 25 июня, не изменилась, оставшись на уровне 19,73%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 582,16 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20250626/yuan-858919160.html
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ruonia, банк россии, ставка
Экономика, RUONIA, Банк России, ставка
Ставка RUONIA 25 июня осталась на уровне 19,73%
Ставка RUONIA в среду, 25 июня, не изменилась, оставшись на уровне 19,73%
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 25 июня, не изменилась, оставшись на уровне 19,73%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 582,16 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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