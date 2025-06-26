https://1prime.ru/20250626/ruonia-858931796.html

Ставка RUONIA 25 июня осталась на уровне 19,73%

Ставка RUONIA 25 июня осталась на уровне 19,73% - 26.06.2025, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 25 июня осталась на уровне 19,73%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 25 июня, не изменилась,... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T14:46+0300

2025-06-26T14:46+0300

2025-06-26T14:46+0300

экономика

ruonia

банк россии

ставка

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 25 июня, не изменилась, оставшись на уровне 19,73%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 582,16 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

https://1prime.ru/20250626/yuan-858919160.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ruonia, банк россии, ставка