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Рынок панда-бондов в мире замедлил темпы роста, показало исследование
Рынок панда-бондов в мире замедлил темпы роста, показало исследование - 26.06.2025, ПРАЙМ
Рынок панда-бондов в мире замедлил темпы роста, показало исследование
Рынок панда-облигаций в мире в прошлом году замедлил темпы роста после взрывного 2023 года, но продолжает стабильное развитие: объем размещений вырос на 26,1%,... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T00:15+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Рынок панда-облигаций в мире в прошлом году замедлил темпы роста после взрывного 2023 года, но продолжает стабильное развитие: объем размещений вырос на 26,1%, а число выпусков - на 16%, говорится в обзоре, подготовленном аналитиками кредитно-рейтингового агентства "Эксперт РА".
Панда-облигации - это облигации, номинированные в китайских юанях, которые выпускаются иностранными компаниями или правительствами на внутреннем финансовом рынке Китая.
"После взрывного роста в 2023 году рынок панда-облигаций замедлил темпы, но продолжает уверенно развиваться. В 2024 году рынок панда-бондов сохранил позитивную динамику. Совокупная стоимость выпусков достигла 194,8 миллиарда юаней, что на 26,1% больше, чем в 2023 году. Показатель числа размещений поднялся на 16% год к году до 109", - сказано в материалах.
Текущие темпы, обращают внимание аналитики, по-прежнему свидетельствуют о сильном интересе к юаневым заимствованиям, подогреваемым выгодами от использования китайских долговых инструментов в условиях повышенной стоимости капитала в западных странах и мягкой монетарной политики в КНР. Развитие рынка проявляется и через расширение круга его участников. Число эмитентов выросло с 20 в 2022 году до 44 в 2024-м.
Большая часть эмиссий на рынке панда-облигаций в 2024 году была осуществлена китайскими структурами, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях, таких как Гонконг, Каймановы острова и Британские Виргинские острова - на них пришлось 71,5% всех выпусков и 60,9% совокупного номинала. На долю иностранных коммерческих компаний и компаний с иностранным участием пришлось 24,8% от общего количества выпусков и 28,9% от их совокупной стоимости.
"Международные финансовые институты разместили 3,7% выпусков, обеспечив при этом 10,2% общего объема размещений. Суверенные эмитенты в 2024 году не проявляли активности на рынке панда-бондов. Относительно 2023 года суммарная доля выпусков международных институтов, суверенных правительств и иностранных компаний от общего количества эмиссий увеличилась на 13,6 процентного пункта, а от общей стоимости - на 19,7 процентного пункта", - добавляют в агентстве.
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китай, москва, кнр
Экономика, КИТАЙ, МОСКВА, КНР
Рынок панда-бондов в мире замедлил темпы роста, показало исследование
"Эксперт РА": рынок панда-бондов в мире замедлил темпы роста после взрывного 2023 года
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Рынок панда-облигаций в мире в прошлом году замедлил темпы роста после взрывного 2023 года, но продолжает стабильное развитие: объем размещений вырос на 26,1%, а число выпусков - на 16%, говорится в обзоре, подготовленном аналитиками кредитно-рейтингового агентства "Эксперт РА".
Панда-облигации - это облигации, номинированные в китайских юанях, которые выпускаются иностранными компаниями или правительствами на внутреннем финансовом рынке Китая.
"После взрывного роста в 2023 году рынок панда-облигаций замедлил темпы, но продолжает уверенно развиваться. В 2024 году рынок панда-бондов сохранил позитивную динамику. Совокупная стоимость выпусков достигла 194,8 миллиарда юаней, что на 26,1% больше, чем в 2023 году. Показатель числа размещений поднялся на 16% год к году до 109", - сказано в материалах.
Текущие темпы, обращают внимание аналитики, по-прежнему свидетельствуют о сильном интересе к юаневым заимствованиям, подогреваемым выгодами от использования китайских долговых инструментов в условиях повышенной стоимости капитала в западных странах и мягкой монетарной политики в КНР. Развитие рынка проявляется и через расширение круга его участников. Число эмитентов выросло с 20 в 2022 году до 44 в 2024-м.
Большая часть эмиссий на рынке панда-облигаций в 2024 году была осуществлена китайскими структурами, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях, таких как Гонконг, Каймановы острова и Британские Виргинские острова - на них пришлось 71,5% всех выпусков и 60,9% совокупного номинала. На долю иностранных коммерческих компаний и компаний с иностранным участием пришлось 24,8% от общего количества выпусков и 28,9% от их совокупной стоимости.
"Международные финансовые институты разместили 3,7% выпусков, обеспечив при этом 10,2% общего объема размещений. Суверенные эмитенты в 2024 году не проявляли активности на рынке панда-бондов. Относительно 2023 года суммарная доля выпусков международных институтов, суверенных правительств и иностранных компаний от общего количества эмиссий увеличилась на 13,6 процентного пункта, а от общей стоимости - на 19,7 процентного пункта", - добавляют в агентстве.