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Российский рынок акций незначительно растет в четверг днем - 26.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250626/rynok-858934964.html
Российский рынок акций незначительно растет в четверг днем
Российский рынок акций незначительно растет в четверг днем - 26.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций незначительно растет в четверг днем
Российский рынок акций демонстрирует незначительный рост днем в четверг на фоне ряда положительных факторов, следует из данных торгов. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T15:41+0300
2025-06-26T15:41+0300
экономика
рынок
торги
акции
москва
украина
владимир чернов
мосбиржа
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует незначительный рост днем в четверг на фоне ряда положительных факторов, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.30 мск рос на 0,14%, до 2 794,73 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время рос на 0,63%, до 66,86 доллара за баррель. "К середине торговой сессии четверга индекс Мосбиржи торгуется разнонаправленно, но в очень узком торговом диапазоне - между значениями 2780 и 2800 пунктов. Бенчмарк сегодня предпринял уже третью попытку за неделю преодолеть уровень 2800 пунктов. Однако это значение пока остается для него локальным уровнем "сопротивления", для прохождения которого необходимы существенные позитивные факторы", - сказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Российский рынок по-прежнему находится под давлением геополитики, добавил он. "На рынки все еще оказывает давление сохраняющаяся неопределенность относительно конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. В том числе на этой неделе может быть принят 18-й пакет санкций против России. Однако хорошей новостью является замедление недельной инфляции в годовом выражении - показатель составил 9,41%, против 9,6% неделей ранее", - пояснила Кристина Гудым из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Акции "Русала" (+2,53%) и "Эн+ Груп" (+1,29%) в четверг получали поддержку от достижения ценами на алюминий ранее на этой неделе максимума с марта текущего года 2598,40 доллара за тонну. В менеджменте "Русала" сегодня также отметили, что компания для компенсации резкого сокращения поставок глинозема после потери ряда активов теперь инвестирует в другие глиноземные производства", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". По словам представителей менеджмента, в "Русале" в 2025 году отдают предпочтение рефинансированию долга в размере 3,8 миллиарда долларов и новым проектам вместо выплаты дивидендов, от дивидендов за 2024 год также воздержались в "Эн+ Груп", добавила она. Также сильно дорожают акции Московского кредитного банка (+2,16%), "ЛСР" (+2,14%), "Норникеля" (+1,92%), "Интер РАО" (+1,88%), НМТП (+1,68%). "Акции Полюса (+0,88%) движутся вслед за котировками золота, которые сегодня прибавляют… Ценные бумаги "Мечела" (-0,85%) остаются под давлением низких цен на уголь (добыча происходит на грани рентабельности), а также новости о сокращении его производства за май на 3% год к году", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Дешевеют акции "Русснефти" (-1,25%), "СПБ Биржи" (-0,91%), ВТБ (0,87%), МТС (-0,68%), "Новатэка" (-0,73%). ПРОГНОЗЫ Чернов ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне 2750-2800 пунктов. Гудым из ФГ "Финам" ожидает закрытия торгов в "красной зоне". "К завершению торговой сессии четверга мы не исключаем развитие умеренной коррекции по индексу Мосбиржи, однако предполагаем, что бенчмарк сегодня сможет удержаться в диапазоне 2750-2800 пунктов", - заключил Муштаков из ИК "Риком-траст".
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рынок, торги, акции, москва, украина, владимир чернов, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, Акции, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Чернов, Мосбиржа
15:41 26.06.2025
 
Российский рынок акций незначительно растет в четверг днем

Российский рынок акций торгуется разнонаправленно на фоне позитивных факторов

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© fotolia.com / AshDesign
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует незначительный рост днем в четверг на фоне ряда положительных факторов, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.30 мск рос на 0,14%, до 2 794,73 пункта.
Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время рос на 0,63%, до 66,86 доллара за баррель.
"К середине торговой сессии четверга индекс Мосбиржи торгуется разнонаправленно, но в очень узком торговом диапазоне - между значениями 2780 и 2800 пунктов. Бенчмарк сегодня предпринял уже третью попытку за неделю преодолеть уровень 2800 пунктов. Однако это значение пока остается для него локальным уровнем "сопротивления", для прохождения которого необходимы существенные позитивные факторы", - сказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
Российский рынок по-прежнему находится под давлением геополитики, добавил он.
"На рынки все еще оказывает давление сохраняющаяся неопределенность относительно конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. В том числе на этой неделе может быть принят 18-й пакет санкций против России. Однако хорошей новостью является замедление недельной инфляции в годовом выражении - показатель составил 9,41%, против 9,6% неделей ранее", - пояснила Кристина Гудым из ФГ "Финам".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
"Акции "Русала" (+2,53%) и "Эн+ Груп" (+1,29%) в четверг получали поддержку от достижения ценами на алюминий ранее на этой неделе максимума с марта текущего года 2598,40 доллара за тонну. В менеджменте "Русала" сегодня также отметили, что компания для компенсации резкого сокращения поставок глинозема после потери ряда активов теперь инвестирует в другие глиноземные производства", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
По словам представителей менеджмента, в "Русале" в 2025 году отдают предпочтение рефинансированию долга в размере 3,8 миллиарда долларов и новым проектам вместо выплаты дивидендов, от дивидендов за 2024 год также воздержались в "Эн+ Груп", добавила она.
Также сильно дорожают акции Московского кредитного банка (+2,16%), "ЛСР" (+2,14%), "Норникеля" (+1,92%), "Интер РАО" (+1,88%), НМТП (+1,68%).
"Акции Полюса (+0,88%) движутся вслед за котировками золота, которые сегодня прибавляют… Ценные бумаги "Мечела" (-0,85%) остаются под давлением низких цен на уголь (добыча происходит на грани рентабельности), а также новости о сокращении его производства за май на 3% год к году", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Дешевеют акции "Русснефти" (-1,25%), "СПБ Биржи" (-0,91%), ВТБ (0,87%), МТС (-0,68%), "Новатэка" (-0,73%).
ПРОГНОЗЫ
Чернов ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне 2750-2800 пунктов.
Гудым из ФГ "Финам" ожидает закрытия торгов в "красной зоне".
"К завершению торговой сессии четверга мы не исключаем развитие умеренной коррекции по индексу Мосбиржи, однако предполагаем, что бенчмарк сегодня сможет удержаться в диапазоне 2750-2800 пунктов", - заключил Муштаков из ИК "Риком-траст".
Котировки, сток
Российский рынок акций в основную сессию четверга слабо снижается
12:17
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииМОСКВАУКРАИНАВладимир ЧерновМосбиржа
 
 
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