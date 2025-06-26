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"Холоп": в Германии высмеяли заискивание Рютте перед Трампом
"Холоп": в Германии высмеяли заискивание Рютте перед Трампом - 26.06.2025, ПРАЙМ
"Холоп": в Германии высмеяли заискивание Рютте перед Трампом
Решение генсека НАТО Марка Рютте применить стратегию заискивания перед главой Белого дома Дональдом Трампом смогла удержать президента США от скандала. Об этом... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T08:17+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Решение генсека НАТО Марка Рютте применить стратегию заискивания перед главой Белого дома Дональдом Трампом смогла удержать президента США от скандала. Об этом говорится в публикации немецкого журнала Der Spiegel."Холопство и подхалимаж, особенно со стороны Рютте, многим казались постыдными, но они возымели действие. Трамп воздержался от возникновения нового скандала", — сказано в статье.По мнению авторов, Рютте сделал все возможное, чтобы на саммите стран альянса все выстраивалось вокруг чувств Трампа, что порой происходящее доходило до абсурда. Саммит НАТО стал для генсека своего рода настоящим экзаменом под названием "день с Трампом".Саммит НАТО проходил 24–25 июня в Гааге.
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нато, сша
"Холоп": в Германии высмеяли заискивание Рютте перед Трампом
Spiegel: холопство и подхалимаж Рютте на саммите удержало Трампа от скандала
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Решение генсека НАТО Марка Рютте применить стратегию заискивания перед главой Белого дома Дональдом Трампом смогла удержать президента США от скандала. Об этом говорится в публикации немецкого журнала Der Spiegel.
"Холопство и подхалимаж, особенно со стороны Рютте, многим казались постыдными, но они возымели действие. Трамп воздержался от возникновения нового скандала", — сказано в статье.
По мнению авторов, Рютте сделал все возможное, чтобы на саммите стран альянса все выстраивалось вокруг чувств Трампа, что порой происходящее доходило до абсурда. Саммит НАТО стал для генсека своего рода настоящим экзаменом под названием "день с Трампом".
Саммит НАТО проходил 24–25 июня в Гааге.
СМИ: Трамп из-за отъезда с саммита G7 пропустит встречу с Зеленским и Рютте