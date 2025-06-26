https://1prime.ru/20250626/sammit-858928164.html

"Зловещий знак": СМИ рассказали о провале Украины на саммите НАТО

"Зловещий знак": СМИ рассказали о провале Украины на саммите НАТО - 26.06.2025, ПРАЙМ

"Зловещий знак": СМИ рассказали о провале Украины на саммите НАТО

New York Times считает прошедший саммит НАТО в Гааге зловещим знаком для Украины, которая отошла от центра внимания и перестала быть приоритетной темой. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T13:49+0300

2025-06-26T13:49+0300

2025-06-26T13:49+0300

политика

украина

владимир зеленский

сша

дональд трамп

нато

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. New York Times считает прошедший саммит НАТО в Гааге зловещим знаком для Украины, которая отошла от центра внимания и перестала быть приоритетной темой."Это (саммит НАТО - ред.) был очередной зловещий знак для Украины", - пишет издание, отмечая, что Украина и Владимир Зеленский не занимали центральное место в обсуждениях, как это было ранее.NYT отмечает, что главной фигурой саммита стал президент США Дональд Трамп, которому стремились угодить все участники, включая Зеленского, "даже надевшего черный пиджак".Как сообщает газета, бывший советник в НАТО Майкл Джон Уилсон отметил, что даже европейские союзники Украины избегали обсуждения спорных моментов."Украина? Что такое Украина?... Украина не была в первых рядах, в центре обсуждений, как это было раньше", - цитирует издание слова Уилсона.Саммит НАТО, состоявшийся 24-25 июня в Гааге, стал первым с момента избрания Трампа президентом США. В ходе саммита Трамп неоднократно критиковал Европу за недостаточные оборонные расходы и требовал увеличения затрат до 5% ВВП.Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВВП на оборону, несмотря на возражения Испании, предлагавшей более гибкую формулировку и ориентир на 2032 год. Украинский вопрос присутствовал на повестке, однако Зеленский не участвовал в официальной программе. По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, некоторые страны (США, Турция, Словакия и Венгрия) не желали присутствия Зеленского на саммите. Итоговое коммюнике было необычайно кратким, уделив Украине минимальное внимание без упоминания перспектив вступления в НАТО и роли России в конфликте. В тексте лишь указывается на продолжение поддержки Украины.

https://1prime.ru/20250626/vengriya-858919726.html

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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, нато