https://1prime.ru/20250626/sammit-858928164.html
"Зловещий знак": СМИ рассказали о провале Украины на саммите НАТО
"Зловещий знак": СМИ рассказали о провале Украины на саммите НАТО - 26.06.2025, ПРАЙМ
"Зловещий знак": СМИ рассказали о провале Украины на саммите НАТО
New York Times считает прошедший саммит НАТО в Гааге зловещим знаком для Украины, которая отошла от центра внимания и перестала быть приоритетной темой. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T13:49+0300
2025-06-26T13:49+0300
2025-06-26T13:49+0300
политика
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. New York Times считает прошедший саммит НАТО в Гааге зловещим знаком для Украины, которая отошла от центра внимания и перестала быть приоритетной темой."Это (саммит НАТО - ред.) был очередной зловещий знак для Украины", - пишет издание, отмечая, что Украина и Владимир Зеленский не занимали центральное место в обсуждениях, как это было ранее.NYT отмечает, что главной фигурой саммита стал президент США Дональд Трамп, которому стремились угодить все участники, включая Зеленского, "даже надевшего черный пиджак".Как сообщает газета, бывший советник в НАТО Майкл Джон Уилсон отметил, что даже европейские союзники Украины избегали обсуждения спорных моментов."Украина? Что такое Украина?... Украина не была в первых рядах, в центре обсуждений, как это было раньше", - цитирует издание слова Уилсона.Саммит НАТО, состоявшийся 24-25 июня в Гааге, стал первым с момента избрания Трампа президентом США. В ходе саммита Трамп неоднократно критиковал Европу за недостаточные оборонные расходы и требовал увеличения затрат до 5% ВВП.Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВВП на оборону, несмотря на возражения Испании, предлагавшей более гибкую формулировку и ориентир на 2032 год. Украинский вопрос присутствовал на повестке, однако Зеленский не участвовал в официальной программе. По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, некоторые страны (США, Турция, Словакия и Венгрия) не желали присутствия Зеленского на саммите. Итоговое коммюнике было необычайно кратким, уделив Украине минимальное внимание без упоминания перспектив вступления в НАТО и роли России в конфликте. В тексте лишь указывается на продолжение поддержки Украины.
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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, нато
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, НАТО
"Зловещий знак": СМИ рассказали о провале Украины на саммите НАТО
NYT: на саммите НАТО главной фигурой стал не Зеленский, а президент Трамп
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. New York Times
считает прошедший саммит НАТО в Гааге зловещим знаком для Украины, которая отошла от центра внимания и перестала быть приоритетной темой.
"Это (саммит НАТО - ред.) был очередной зловещий знак для Украины", - пишет издание, отмечая, что Украина и Владимир Зеленский не занимали центральное место в обсуждениях, как это было ранее.
NYT отмечает, что главной фигурой саммита стал президент США Дональд Трамп, которому стремились угодить все участники, включая Зеленского, "даже надевшего черный пиджак".
Как сообщает газета, бывший советник в НАТО Майкл Джон Уилсон отметил, что даже европейские союзники Украины избегали обсуждения спорных моментов.
"Украина? Что такое Украина?... Украина не была в первых рядах, в центре обсуждений, как это было раньше", - цитирует издание слова Уилсона.
Саммит НАТО, состоявшийся 24-25 июня в Гааге, стал первым с момента избрания Трампа президентом США. В ходе саммита Трамп неоднократно критиковал Европу за недостаточные оборонные расходы и требовал увеличения затрат до 5% ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВВП на оборону, несмотря на возражения Испании, предлагавшей более гибкую формулировку и ориентир на 2032 год.
Украинский вопрос присутствовал на повестке, однако Зеленский не участвовал в официальной программе. По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, некоторые страны (США, Турция, Словакия и Венгрия) не желали присутствия Зеленского на саммите. Итоговое коммюнике было необычайно кратким, уделив Украине минимальное внимание без упоминания перспектив вступления в НАТО и роли России в конфликте. В тексте лишь указывается на продолжение поддержки Украины.
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