Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зловещий знак": СМИ рассказали о провале Украины на саммите НАТО - 26.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250626/sammit-858928164.html
"Зловещий знак": СМИ рассказали о провале Украины на саммите НАТО
"Зловещий знак": СМИ рассказали о провале Украины на саммите НАТО - 26.06.2025, ПРАЙМ
"Зловещий знак": СМИ рассказали о провале Украины на саммите НАТО
New York Times считает прошедший саммит НАТО в Гааге зловещим знаком для Украины, которая отошла от центра внимания и перестала быть приоритетной темой. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T13:49+0300
2025-06-26T13:49+0300
политика
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. New York Times считает прошедший саммит НАТО в Гааге зловещим знаком для Украины, которая отошла от центра внимания и перестала быть приоритетной темой."Это (саммит НАТО - ред.) был очередной зловещий знак для Украины", - пишет издание, отмечая, что Украина и Владимир Зеленский не занимали центральное место в обсуждениях, как это было ранее.NYT отмечает, что главной фигурой саммита стал президент США Дональд Трамп, которому стремились угодить все участники, включая Зеленского, "даже надевшего черный пиджак".Как сообщает газета, бывший советник в НАТО Майкл Джон Уилсон отметил, что даже европейские союзники Украины избегали обсуждения спорных моментов."Украина? Что такое Украина?... Украина не была в первых рядах, в центре обсуждений, как это было раньше", - цитирует издание слова Уилсона.Саммит НАТО, состоявшийся 24-25 июня в Гааге, стал первым с момента избрания Трампа президентом США. В ходе саммита Трамп неоднократно критиковал Европу за недостаточные оборонные расходы и требовал увеличения затрат до 5% ВВП.Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВВП на оборону, несмотря на возражения Испании, предлагавшей более гибкую формулировку и ориентир на 2032 год. Украинский вопрос присутствовал на повестке, однако Зеленский не участвовал в официальной программе. По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, некоторые страны (США, Турция, Словакия и Венгрия) не желали присутствия Зеленского на саммите. Итоговое коммюнике было необычайно кратким, уделив Украине минимальное внимание без упоминания перспектив вступления в НАТО и роли России в конфликте. В тексте лишь указывается на продолжение поддержки Украины.
https://1prime.ru/20250626/vengriya-858919726.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, нато
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, НАТО
13:49 26.06.2025
 
"Зловещий знак": СМИ рассказали о провале Украины на саммите НАТО

NYT: на саммите НАТО главной фигурой стал не Зеленский, а президент Трамп

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. New York Times считает прошедший саммит НАТО в Гааге зловещим знаком для Украины, которая отошла от центра внимания и перестала быть приоритетной темой.
"Это (саммит НАТО - ред.) был очередной зловещий знак для Украины", - пишет издание, отмечая, что Украина и Владимир Зеленский не занимали центральное место в обсуждениях, как это было ранее.
NYT отмечает, что главной фигурой саммита стал президент США Дональд Трамп, которому стремились угодить все участники, включая Зеленского, "даже надевшего черный пиджак".
Как сообщает газета, бывший советник в НАТО Майкл Джон Уилсон отметил, что даже европейские союзники Украины избегали обсуждения спорных моментов.
"Украина? Что такое Украина?... Украина не была в первых рядах, в центре обсуждений, как это было раньше", - цитирует издание слова Уилсона.
Саммит НАТО, состоявшийся 24-25 июня в Гааге, стал первым с момента избрания Трампа президентом США. В ходе саммита Трамп неоднократно критиковал Европу за недостаточные оборонные расходы и требовал увеличения затрат до 5% ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВВП на оборону, несмотря на возражения Испании, предлагавшей более гибкую формулировку и ориентир на 2032 год.
Украинский вопрос присутствовал на повестке, однако Зеленский не участвовал в официальной программе. По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, некоторые страны (США, Турция, Словакия и Венгрия) не желали присутствия Зеленского на саммите. Итоговое коммюнике было необычайно кратким, уделив Украине минимальное внимание без упоминания перспектив вступления в НАТО и роли России в конфликте. В тексте лишь указывается на продолжение поддержки Украины.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Орбан озвучил результаты опроса в Венгрии о приеме Украины в ЕС
10:49
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала