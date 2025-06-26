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Премьер Нидерландов раскрыл подробности 18-го пакета антироссийских санкций - 26.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250626/sanktsii-858920634.html
Премьер Нидерландов раскрыл подробности 18-го пакета антироссийских санкций
Премьер Нидерландов раскрыл подробности 18-го пакета антироссийских санкций - 26.06.2025, ПРАЙМ
Премьер Нидерландов раскрыл подробности 18-го пакета антироссийских санкций
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что 18-й пакет санкций ЕС против России будет сильным, так как он затронет банки. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T11:21+0300
2025-06-26T11:24+0300
экономика
ес
нидерланды
запад
санкции против рф
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что 18-й пакет санкций ЕС против России будет сильным, так как он затронет банки."Я думаю, что такой пакет санкций, как этот 18-й пакет, действительно довольно сильный. Ведь он, среди прочего, затрагивает банки", - заявил Схоф журналистам по прибытии на саммит ЕС. Трансляция велась на сайте ЕК.В понедельник глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели.Ранее агентство Блумберг передавало, что следующий пакет санкций ЕС против РФ, как ожидается, будет включать запрет на использование инфраструктуры "Северных потоков", а также отключение ряда банков от системы SWIFT.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20250626/slovakiya-858916948.html
нидерланды
запад
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ес, нидерланды, запад, санкции против рф
Экономика, ЕС, НИДЕРЛАНДЫ, ЗАПАД, санкции против РФ
11:21 26.06.2025 (обновлено: 11:24 26.06.2025)
 
Премьер Нидерландов раскрыл подробности 18-го пакета антироссийских санкций

Премьер Схоф: 18-й пакет антироссийских санкций затронет банки

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что 18-й пакет санкций ЕС против России будет сильным, так как он затронет банки.
"Я думаю, что такой пакет санкций, как этот 18-й пакет, действительно довольно сильный. Ведь он, среди прочего, затрагивает банки", - заявил Схоф журналистам по прибытии на саммит ЕС. Трансляция велась на сайте ЕК.
В понедельник глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели.
Ранее агентство Блумберг передавало, что следующий пакет санкций ЕС против РФ, как ожидается, будет включать запрет на использование инфраструктуры "Северных потоков", а также отключение ряда банков от системы SWIFT.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
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