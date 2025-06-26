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Премьер Словакии заявил, что санкции в отношении России не работают

Премьер Словакии заявил, что санкции в отношении России не работают - 26.06.2025, ПРАЙМ

Премьер Словакии заявил, что санкции в отношении России не работают

Санкции в отношении такой страны, как Россия, не работают, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T11:26+0300

2025-06-26T11:26+0300

2025-06-26T11:26+0300

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БРАТИСЛАВА, 26 июн - ПРАЙМ. Санкции в отношении такой страны, как Россия, не работают, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Санкционная политика имеет смысл тогда, когда она работает… В отношении такой страны, как Россия, санкции просто не работают", - сказал Фицо на заседании парламентского комитета по европейским делам перед отъездом на саммит Европейского союза в Брюсселе в четверг. По словам Фицо, конфликт на Украине можно решить только дипломатическим путем. "Сколько этих пакетов (санкций - ред.) нужно, чтобы мы поняли, что они не работают?... У нас (на столе - ред.) уже 18-й паке,т и до сих пор ничего… Так я бы задумался, у нас что, будет 74-й пакет санкций, а русские так и будут идти вперед? Очевидно, что в военном отношении Украина полностью проигрывает",- заключил словацкий премьер. Ранее в четверг Фицо сообщил, что Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз. Глава МИД Словакии Юрай Бланар в понедельник сказал журналистам, что республика готова поддержать новый пакет санкций против РФ, поскольку он не будет иметь негативного влияния на словацкую экономику, но Братислава хочет получить от Европейского союза гарантии и помощь в вопросе отказа от энергосырья из России. В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.

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россия, словакия, украина, роберт фицо, ес, мид, ек