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Лидеры ЕС могут согласовать 18-й пакет санкций против России - 26.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250626/sanktsii-858922866.html
Лидеры ЕС могут согласовать 18-й пакет санкций против России
Лидеры ЕС могут согласовать 18-й пакет санкций против России - 26.06.2025, ПРАЙМ
Лидеры ЕС могут согласовать 18-й пакет санкций против России
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что лидеры ЕС на саммите в четверг могут согласовать 18-й пакет санкций против России. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T12:22+0300
2025-06-26T12:22+0300
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что лидеры ЕС на саммите в четверг могут согласовать 18-й пакет санкций против России. "Я настроен очень оптимистично, что, возможно, сегодня мы сможем принять новый 18-й пакет санкций, направленный на то, чтобы полностью отказаться от ископаемых энергоресурсов России", - заявил он перед началом встречи в верхах. Ранее Еврокомиссия сообщала, что ЕС готовит 18-й пакет жестких санкций, направленных против доходов России от торговли энергоресурсами, инфраструктуры "Северного потока", российского банковского сектора, а также предусматривающих понижение потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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запад, брюссель, бельгия, ес
Экономика, ЗАПАД, Брюссель, БЕЛЬГИЯ, ЕС
12:22 26.06.2025
 
Лидеры ЕС могут согласовать 18-й пакет санкций против России

Премьер Бельгии: ЕС может согласовать 18-й пакет санкций против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что лидеры ЕС на саммите в четверг могут согласовать 18-й пакет санкций против России.
"Я настроен очень оптимистично, что, возможно, сегодня мы сможем принять новый 18-й пакет санкций, направленный на то, чтобы полностью отказаться от ископаемых энергоресурсов России", - заявил он перед началом встречи в верхах.
Ранее Еврокомиссия сообщала, что ЕС готовит 18-й пакет жестких санкций, направленных против доходов России от торговли энергоресурсами, инфраструктуры "Северного потока", российского банковского сектора, а также предусматривающих понижение потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов США.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
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11:26
 
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