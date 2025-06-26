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Лидеры ЕС могут согласовать 18-й пакет санкций против России

Лидеры ЕС могут согласовать 18-й пакет санкций против России - 26.06.2025, ПРАЙМ

Лидеры ЕС могут согласовать 18-й пакет санкций против России

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что лидеры ЕС на саммите в четверг могут согласовать 18-й пакет санкций против России. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T12:22+0300

2025-06-26T12:22+0300

2025-06-26T12:22+0300

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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что лидеры ЕС на саммите в четверг могут согласовать 18-й пакет санкций против России. "Я настроен очень оптимистично, что, возможно, сегодня мы сможем принять новый 18-й пакет санкций, направленный на то, чтобы полностью отказаться от ископаемых энергоресурсов России", - заявил он перед началом встречи в верхах. Ранее Еврокомиссия сообщала, что ЕС готовит 18-й пакет жестких санкций, направленных против доходов России от торговли энергоресурсами, инфраструктуры "Северного потока", российского банковского сектора, а также предусматривающих понижение потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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