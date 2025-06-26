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ЕС может ввести антироссийские санкции и без согласия Венгрии и Словакии
ЕС может ввести антироссийские санкции и без согласия Венгрии и Словакии - 26.06.2025, ПРАЙМ
ЕС может ввести антироссийские санкции и без согласия Венгрии и Словакии
Новый пакет санкций ЕС в отношении России может быть введен и без согласия Венгрии и Словакии, как уже было раньше, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович на... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T13:35+0300
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС в отношении России может быть введен и без согласия Венгрии и Словакии, как уже было раньше, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович на двухдневном саммите ЕС в Брюсселе. "Хорватия поддерживает новый пакет санкций, сегодня будем разговаривать и посмотрим, остались ли позиции Венгрии и Словакии такими, какими они были на прошлой неделе. У нас ранее были похожие ситуации, и мы нашли способы, при которых были приняты эти пакеты санкций", - сказал он в четверг. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Будапешт и Братислава заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить им покупать российские нефть и газ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС рассчитывает одобрить новый пакет санкций до конца недели и работает над поиском компромиссов. Словацкий премьер Роберт Фицо сообщил в четверг, что Словакия в пятницу не будет голосовать за новый пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в ЕС. Венгерский премьер Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Венгрия получила очень хорошее предложение от ЕС, но над ним еще нужно немного поработать.
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ес, хорватия, венгрия, словакия, санкции против рф
Экономика, ЕС, ХОРВАТИЯ, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, санкции против РФ
ЕС может ввести антироссийские санкции и без согласия Венгрии и Словакии
Премьер Пленкович: ЕС может ввести антироссийские санкции без одобрения Венгрии и Словакии
БРЮССЕЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС в отношении России может быть введен и без согласия Венгрии и Словакии, как уже было раньше, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович на двухдневном саммите ЕС в Брюсселе.
"Хорватия поддерживает новый пакет санкций, сегодня будем разговаривать и посмотрим, остались ли позиции Венгрии и Словакии такими, какими они были на прошлой неделе. У нас ранее были похожие ситуации, и мы нашли способы, при которых были приняты эти пакеты санкций", - сказал он в четверг.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Будапешт и Братислава заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить им покупать российские нефть и газ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС рассчитывает одобрить новый пакет санкций до конца недели и работает над поиском компромиссов.
Словацкий премьер Роберт Фицо сообщил в четверг, что Словакия в пятницу не будет голосовать за новый пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в ЕС. Венгерский премьер Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Венгрия получила очень хорошее предложение от ЕС, но над ним еще нужно немного поработать.
Лидеры ЕС могут согласовать 18-й пакет санкций против России