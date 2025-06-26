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Британия и ЕС обсудят возможность восстановления санкций ООН против Ирана

Британия и ЕС обсудят возможность восстановления санкций ООН против Ирана - 26.06.2025, ПРАЙМ

Британия и ЕС обсудят возможность восстановления санкций ООН против Ирана

Великобритания и Европа обсуждают возможность восстановления санкций Совета Безопасности ООН против Тегерана в связи с его ядерной программной, заявил... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T14:52+0300

2025-06-26T14:52+0300

2025-06-26T14:52+0300

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ЛОНДОН, 26 июн - ПРАЙМ. Великобритания и Европа обсуждают возможность восстановления санкций Совета Безопасности ООН против Тегерана в связи с его ядерной программной, заявил премьер-министр Британии Кир Стармер. "По поводу введения санкций ООН. Это возможность обсуждается союзниками. Я считаю, что санкции должны быть частью давления, оказываемого на Иран", - сказал Стармер в парламенте в ответ на вопрос депутата о том, должны ли Лондон и Брюссель вернуть санкции ООН на фоне якобы "иранской угрозы" и ядерной программы Тегерана. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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