Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк назвал Днепропетровск столицей мошеннических колл-центров - 26.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250626/sberbank-858910829.html
Сбербанк назвал Днепропетровск столицей мошеннических колл-центров
Сбербанк назвал Днепропетровск столицей мошеннических колл-центров - 26.06.2025, ПРАЙМ
Сбербанк назвал Днепропетровск столицей мошеннических колл-центров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Днепропетровск стал столицей мошеннических колл-центров, сегодня их там насчитывается более 350, рассказал в интервью РИА... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T03:13+0300
2025-06-26T03:13+0300
банки
россия
украина
днепропетровск
германия
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858910829.jpg?1750896782
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Днепропетровск стал столицей мошеннических колл-центров, сегодня их там насчитывается более 350, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Столица мошеннических колл-центров, которые работают против России, сегодня находятся в городе Днепропетровске, или, как его сейчас называют на Украине, город Днепр… Мы насчитываем примерно около 350-400 колл-центров в настоящее время в Днепре", - сказал он. По словам Кузнецова, мошенникам помогают власти Украины, предоставляя помещения и сервисы. Кроме того, в Днепропетровской области проживает население, которое говорит по-русски с минимальным акцентом. "Если взять, например, западные области Украины, то даже если они разговаривают на русском языке, акцент сразу читаемый. И это на самом деле является главным триггером для успешной работы хакера либо телефонного мошенника в подобного рода колл-центрах", - отметил зампред правления Сбербанка. По его словам, мошеннические колл-центры не уменьшили своей эффективности, хотя их количество несколько сократилось. "То есть, видимо, в конкуренции те, кто был менее профессиональный, они потихонечку исчезли, либо перетекли, соединились, объединились с более крупными", - сказал топ-менеджер банка. Также Кузнецов отметил, что все колл-центры имеют хорошо организованную инфраструктуру, свои системы управления они покупают на централизованных сервисах. "Эти сервисы и CRM-системы находятся на территории уже других государств, в том числе на территории европейских государств. Мы их видели и в Голландии, и в Германии. Поэтому организация совершения преступления имеет уже такой высокотехнологичный привкус", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
украина
днепропетровск
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, россия, украина, днепропетровск, германия, сбербанк
Банки, РОССИЯ, УКРАИНА, Днепропетровск, ГЕРМАНИЯ, Сбербанк
03:13 26.06.2025
 
Сбербанк назвал Днепропетровск столицей мошеннических колл-центров

Сбербанк: Днепропетровск стал столицей мошеннических колл-центров

Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Днепропетровск стал столицей мошеннических колл-центров, сегодня их там насчитывается более 350, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Столица мошеннических колл-центров, которые работают против России, сегодня находятся в городе Днепропетровске, или, как его сейчас называют на Украине, город Днепр… Мы насчитываем примерно около 350-400 колл-центров в настоящее время в Днепре", - сказал он.
По словам Кузнецова, мошенникам помогают власти Украины, предоставляя помещения и сервисы. Кроме того, в Днепропетровской области проживает население, которое говорит по-русски с минимальным акцентом.
"Если взять, например, западные области Украины, то даже если они разговаривают на русском языке, акцент сразу читаемый. И это на самом деле является главным триггером для успешной работы хакера либо телефонного мошенника в подобного рода колл-центрах", - отметил зампред правления Сбербанка.
По его словам, мошеннические колл-центры не уменьшили своей эффективности, хотя их количество несколько сократилось. "То есть, видимо, в конкуренции те, кто был менее профессиональный, они потихонечку исчезли, либо перетекли, соединились, объединились с более крупными", - сказал топ-менеджер банка.
Также Кузнецов отметил, что все колл-центры имеют хорошо организованную инфраструктуру, свои системы управления они покупают на централизованных сервисах. "Эти сервисы и CRM-системы находятся на территории уже других государств, в том числе на территории европейских государств. Мы их видели и в Голландии, и в Германии. Поэтому организация совершения преступления имеет уже такой высокотехнологичный привкус", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
 
БанкиРОССИЯУКРАИНАДнепропетровскГЕРМАНИЯСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала