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Сбербанк назвал Днепропетровск столицей мошеннических колл-центров

Сбербанк назвал Днепропетровск столицей мошеннических колл-центров - 26.06.2025, ПРАЙМ

Сбербанк назвал Днепропетровск столицей мошеннических колл-центров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Днепропетровск стал столицей мошеннических колл-центров, сегодня их там насчитывается более 350, рассказал в интервью РИА... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T03:13+0300

2025-06-26T03:13+0300

2025-06-26T03:13+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Днепропетровск стал столицей мошеннических колл-центров, сегодня их там насчитывается более 350, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Столица мошеннических колл-центров, которые работают против России, сегодня находятся в городе Днепропетровске, или, как его сейчас называют на Украине, город Днепр… Мы насчитываем примерно около 350-400 колл-центров в настоящее время в Днепре", - сказал он. По словам Кузнецова, мошенникам помогают власти Украины, предоставляя помещения и сервисы. Кроме того, в Днепропетровской области проживает население, которое говорит по-русски с минимальным акцентом. "Если взять, например, западные области Украины, то даже если они разговаривают на русском языке, акцент сразу читаемый. И это на самом деле является главным триггером для успешной работы хакера либо телефонного мошенника в подобного рода колл-центрах", - отметил зампред правления Сбербанка. По его словам, мошеннические колл-центры не уменьшили своей эффективности, хотя их количество несколько сократилось. "То есть, видимо, в конкуренции те, кто был менее профессиональный, они потихонечку исчезли, либо перетекли, соединились, объединились с более крупными", - сказал топ-менеджер банка. Также Кузнецов отметил, что все колл-центры имеют хорошо организованную инфраструктуру, свои системы управления они покупают на централизованных сервисах. "Эти сервисы и CRM-системы находятся на территории уже других государств, в том числе на территории европейских государств. Мы их видели и в Голландии, и в Германии. Поэтому организация совершения преступления имеет уже такой высокотехнологичный привкус", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

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банки, россия, украина, днепропетровск, германия, сбербанк