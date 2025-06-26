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Сбербанк оценил ущерб россиян от мошенничества в 2025 году
Сбербанк оценил ущерб россиян от мошенничества в 2025 году - 26.06.2025, ПРАЙМ
Сбербанк оценил ущерб россиян от мошенничества в 2025 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Мошенники, по оценкам Сбербанка, в 2025 году могут похитить у россиян до 340-350 миллиардов рублей, что примерно на 50... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T05:38+0300
2025-06-26T05:38+0300
2025-06-26T05:38+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Мошенники, по оценкам Сбербанка, в 2025 году могут похитить у россиян до 340-350 миллиардов рублей, что примерно на 50 миллиардов рублей больше, чем в прошлом году, заявил в интервью РИА Новости на поля ПМЭФ-2025 зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Прогнозы на этот год мы определяем следующие. Если меры, которые принимаются сейчас на законодательном уровне и на уровне различных регуляторов, не заработают или заработают слабо, или будут пробуксовывать, то убытки россиян в 2025 году могут составить не менее 340-350 миллиардов рублей", - рассказал он.
Зампред Сбербанка отметил, что в этом году за пять месяцев мошенники украли у россиян уже более 80 миллиардов рублей.
По его словам, потери россиян имеют тренд на увеличение за прошедшие пять месяцев. "И нам представляется, что мы точно опаздываем и бьем по хвостам по борьбе с социальной инженерией", - подчеркнул Кузнецов.
По оценке Сбербанка, ущерб гражданам РФ от мошенничества в 2024 году составил не менее 295 миллиардов рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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финансы, банки, рф, сбербанк
Финансы, Банки, Экономика, РФ, Сбербанк
Сбербанк оценил ущерб россиян от мошенничества в 2025 году
Сбербанк: в 2025 году мошенники могут похитить у россиян до 340-350 миллиардов рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Мошенники, по оценкам Сбербанка, в 2025 году могут похитить у россиян до 340-350 миллиардов рублей, что примерно на 50 миллиардов рублей больше, чем в прошлом году, заявил в интервью РИА Новости на поля ПМЭФ-2025 зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Прогнозы на этот год мы определяем следующие. Если меры, которые принимаются сейчас на законодательном уровне и на уровне различных регуляторов, не заработают или заработают слабо, или будут пробуксовывать, то убытки россиян в 2025 году могут составить не менее 340-350 миллиардов рублей", - рассказал он.
Зампред Сбербанка отметил, что в этом году за пять месяцев мошенники украли у россиян уже более 80 миллиардов рублей.
По его словам, потери россиян имеют тренд на увеличение за прошедшие пять месяцев. "И нам представляется, что мы точно опаздываем и бьем по хвостам по борьбе с социальной инженерией", - подчеркнул Кузнецов.
По оценке Сбербанка, ущерб гражданам РФ от мошенничества в 2024 году составил не менее 295 миллиардов рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.