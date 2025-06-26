https://1prime.ru/20250626/sberbank-858912053.html

Сбербанк оценил ущерб россиян от мошенничества в 2025 году

Сбербанк оценил ущерб россиян от мошенничества в 2025 году - 26.06.2025, ПРАЙМ

Сбербанк оценил ущерб россиян от мошенничества в 2025 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Мошенники, по оценкам Сбербанка, в 2025 году могут похитить у россиян до 340-350 миллиардов рублей, что примерно на 50... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T05:38+0300

2025-06-26T05:38+0300

2025-06-26T05:38+0300

финансы

банки

экономика

рф

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858912053.jpg?1750905485

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Мошенники, по оценкам Сбербанка, в 2025 году могут похитить у россиян до 340-350 миллиардов рублей, что примерно на 50 миллиардов рублей больше, чем в прошлом году, заявил в интервью РИА Новости на поля ПМЭФ-2025 зампред правления банка Станислав Кузнецов. "Прогнозы на этот год мы определяем следующие. Если меры, которые принимаются сейчас на законодательном уровне и на уровне различных регуляторов, не заработают или заработают слабо, или будут пробуксовывать, то убытки россиян в 2025 году могут составить не менее 340-350 миллиардов рублей", - рассказал он. Зампред Сбербанка отметил, что в этом году за пять месяцев мошенники украли у россиян уже более 80 миллиардов рублей. По его словам, потери россиян имеют тренд на увеличение за прошедшие пять месяцев. "И нам представляется, что мы точно опаздываем и бьем по хвостам по борьбе с социальной инженерией", - подчеркнул Кузнецов. По оценке Сбербанка, ущерб гражданам РФ от мошенничества в 2024 году составил не менее 295 миллиардов рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, сбербанк