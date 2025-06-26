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Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции

Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции - 26.06.2025, ПРАЙМ

Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции

Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин, сообщает канцелярия парламента. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T01:30+0300

2025-06-26T01:30+0300

2025-06-26T01:30+0300

экономика

общество

польша

эстония

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сейм

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ВАРШАВА, 26 июн – ПРАЙМ. Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин, сообщает канцелярия парламента. "За принятие закона о выходе из Оттавской конвенции проголосовали 413 депутатов, против - 15, трое воздержались", - говорится в сообщении. Далее закон поступит на рассмотрение в сенат, а после на подпись президенту. Рассмотрение данного документа было инициировано кабинетом министров Польши. Представляя законопроект, глава министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что выход из Оттавской конвенции "имеет решающее значение для безопасности в регионе". "Польша не может быть связана чем-либо, что препятствующим защите нашей родины", - добавил он. Оттавская конвенция запрещает использование противопехотных мин в качестве средства вооруженной борьбы, их хранение, изготовление и передачу, а также предписывает их уничтожение. Польша подписала Конвенцию 4 декабря 1997 года, но ратифицировала ее только в 2012 году. В середине марта денонсацию конвенции рекомендовали министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. В минувший четверг решение о денонсации Оттавской конвенции принял парламент Финляндии. Ранее на такой шаг решались страны Балтии.

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общество , польша, эстония, латвия, сейм