https://1prime.ru/20250626/sejm-858910240.html
Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции
Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции - 26.06.2025, ПРАЙМ
Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции
Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин, сообщает канцелярия парламента. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T01:30+0300
2025-06-26T01:30+0300
2025-06-26T01:30+0300
экономика
общество
польша
эстония
латвия
сейм
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858910240.jpg?1750890634
ВАРШАВА, 26 июн – ПРАЙМ. Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин, сообщает канцелярия парламента.
"За принятие закона о выходе из Оттавской конвенции проголосовали 413 депутатов, против - 15, трое воздержались", - говорится в сообщении.
Далее закон поступит на рассмотрение в сенат, а после на подпись президенту.
Рассмотрение данного документа было инициировано кабинетом министров Польши. Представляя законопроект, глава министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что выход из Оттавской конвенции "имеет решающее значение для безопасности в регионе".
"Польша не может быть связана чем-либо, что препятствующим защите нашей родины", - добавил он.
Оттавская конвенция запрещает использование противопехотных мин в качестве средства вооруженной борьбы, их хранение, изготовление и передачу, а также предписывает их уничтожение. Польша подписала Конвенцию 4 декабря 1997 года, но ратифицировала ее только в 2012 году.
В середине марта денонсацию конвенции рекомендовали министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. В минувший четверг решение о денонсации Оттавской конвенции принял парламент Финляндии. Ранее на такой шаг решались страны Балтии.
польша
эстония
латвия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , польша, эстония, латвия, сейм
Экономика, Общество , ПОЛЬША, ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, Сейм
Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции
Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции о противопехотных минах
ВАРШАВА, 26 июн – ПРАЙМ. Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин, сообщает канцелярия парламента.
"За принятие закона о выходе из Оттавской конвенции проголосовали 413 депутатов, против - 15, трое воздержались", - говорится в сообщении.
Далее закон поступит на рассмотрение в сенат, а после на подпись президенту.
Рассмотрение данного документа было инициировано кабинетом министров Польши. Представляя законопроект, глава министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что выход из Оттавской конвенции "имеет решающее значение для безопасности в регионе".
"Польша не может быть связана чем-либо, что препятствующим защите нашей родины", - добавил он.
Оттавская конвенция запрещает использование противопехотных мин в качестве средства вооруженной борьбы, их хранение, изготовление и передачу, а также предписывает их уничтожение. Польша подписала Конвенцию 4 декабря 1997 года, но ратифицировала ее только в 2012 году.
В середине марта денонсацию конвенции рекомендовали министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. В минувший четверг решение о денонсации Оттавской конвенции принял парламент Финляндии. Ранее на такой шаг решались страны Балтии.