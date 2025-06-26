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Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции
Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции - 26.06.2025, ПРАЙМ
Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции
Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин, сообщает канцелярия парламента. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T01:30+0300
2025-06-26T01:30+0300
экономика
общество
польша
эстония
латвия
сейм
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ВАРШАВА, 26 июн – ПРАЙМ. Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин, сообщает канцелярия парламента. "За принятие закона о выходе из Оттавской конвенции проголосовали 413 депутатов, против - 15, трое воздержались", - говорится в сообщении. Далее закон поступит на рассмотрение в сенат, а после на подпись президенту. Рассмотрение данного документа было инициировано кабинетом министров Польши. Представляя законопроект, глава министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что выход из Оттавской конвенции "имеет решающее значение для безопасности в регионе". "Польша не может быть связана чем-либо, что препятствующим защите нашей родины", - добавил он. Оттавская конвенция запрещает использование противопехотных мин в качестве средства вооруженной борьбы, их хранение, изготовление и передачу, а также предписывает их уничтожение. Польша подписала Конвенцию 4 декабря 1997 года, но ратифицировала ее только в 2012 году. В середине марта денонсацию конвенции рекомендовали министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. В минувший четверг решение о денонсации Оттавской конвенции принял парламент Финляндии. Ранее на такой шаг решались страны Балтии.
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общество , польша, эстония, латвия, сейм
Экономика, Общество , ПОЛЬША, ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, Сейм
01:30 26.06.2025
 
Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции

Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции о противопехотных минах

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ВАРШАВА, 26 июн – ПРАЙМ. Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин, сообщает канцелярия парламента.
"За принятие закона о выходе из Оттавской конвенции проголосовали 413 депутатов, против - 15, трое воздержались", - говорится в сообщении.
Далее закон поступит на рассмотрение в сенат, а после на подпись президенту.
Рассмотрение данного документа было инициировано кабинетом министров Польши. Представляя законопроект, глава министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что выход из Оттавской конвенции "имеет решающее значение для безопасности в регионе".
"Польша не может быть связана чем-либо, что препятствующим защите нашей родины", - добавил он.
Оттавская конвенция запрещает использование противопехотных мин в качестве средства вооруженной борьбы, их хранение, изготовление и передачу, а также предписывает их уничтожение. Польша подписала Конвенцию 4 декабря 1997 года, но ратифицировала ее только в 2012 году.
В середине марта денонсацию конвенции рекомендовали министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. В минувший четверг решение о денонсации Оттавской конвенции принял парламент Финляндии. Ранее на такой шаг решались страны Балтии.
 
ЭкономикаОбществоПОЛЬШАЭСТОНИЯЛАТВИЯСейм
 
 
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