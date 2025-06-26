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Швеция намерена достичь цели НАТО по оборонным расходам к 2030 году
Швеция намерена достичь цели НАТО по оборонным расходам к 2030 году - 26.06.2025, ПРАЙМ
Швеция намерена достичь цели НАТО по оборонным расходам к 2030 году
Швеция намерена достичь цели НАТО в 5% ВВП на оборонные расходы уже к 2030 году, сообщил МИД королевства. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T10:22+0300
2025-06-26T10:22+0300
2025-06-26T10:22+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Швеция намерена достичь цели НАТО в 5% ВВП на оборонные расходы уже к 2030 году, сообщил МИД королевства. В Гааге в среду состоялось основное заседание саммита НАТО. Страны-участницы альянса обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году. Блок пересмотрит траекторию и баланс военных расходов в 2029 году. "Швеция удвоила свои расходы на оборону за четыре года, и мы намерены достичь 5% ВВП к 2030 году, включая 3,5% основных военных расходов к 2030 году", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X. Ранее министр обороны королевства Пол Йонсон заявил, что страны Северной Европы и Балтии хотят, чтобы НАТО достигла цели в 5% на оборонные расходы раньше 2035 года.
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мировая экономика, швеция, нато
Политика, Мировая экономика, ШВЕЦИЯ, НАТО
Швеция намерена достичь цели НАТО по оборонным расходам к 2030 году
Швеция намерена достичь цели НАТО в 5% ВВП на оборонные расходы к 2030 году
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Швеция намерена достичь цели НАТО в 5% ВВП на оборонные расходы уже к 2030 году, сообщил МИД королевства.
В Гааге в среду состоялось основное заседание саммита НАТО. Страны-участницы альянса обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году. Блок пересмотрит траекторию и баланс военных расходов в 2029 году.
"Швеция удвоила свои расходы на оборону за четыре года, и мы намерены достичь 5% ВВП к 2030 году, включая 3,5% основных военных расходов к 2030 году", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Ранее министр обороны королевства Пол Йонсон заявил, что страны Северной Европы и Балтии хотят, чтобы НАТО достигла цели в 5% на оборонные расходы раньше 2035 года.
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