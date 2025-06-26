Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Швеция намерена достичь цели НАТО по оборонным расходам к 2030 году - 26.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250626/shvetsiya-858918027.html
Швеция намерена достичь цели НАТО по оборонным расходам к 2030 году
Швеция намерена достичь цели НАТО по оборонным расходам к 2030 году - 26.06.2025, ПРАЙМ
Швеция намерена достичь цели НАТО по оборонным расходам к 2030 году
Швеция намерена достичь цели НАТО в 5% ВВП на оборонные расходы уже к 2030 году, сообщил МИД королевства. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T10:22+0300
2025-06-26T10:22+0300
политика
мировая экономика
швеция
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/28/841382833_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_c23fc9e466a51fff17f21b88afb5870f.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Швеция намерена достичь цели НАТО в 5% ВВП на оборонные расходы уже к 2030 году, сообщил МИД королевства. В Гааге в среду состоялось основное заседание саммита НАТО. Страны-участницы альянса обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году. Блок пересмотрит траекторию и баланс военных расходов в 2029 году. "Швеция удвоила свои расходы на оборону за четыре года, и мы намерены достичь 5% ВВП к 2030 году, включая 3,5% основных военных расходов к 2030 году", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X. Ранее министр обороны королевства Пол Йонсон заявил, что страны Северной Европы и Балтии хотят, чтобы НАТО достигла цели в 5% на оборонные расходы раньше 2035 года.
https://1prime.ru/20250615/evrosoyuz-858508718.html
швеция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/28/841382833_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1fc9be107cecd49486ad7e9e818f8d7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, швеция, нато
Политика, Мировая экономика, ШВЕЦИЯ, НАТО
10:22 26.06.2025
 
Швеция намерена достичь цели НАТО по оборонным расходам к 2030 году

Швеция намерена достичь цели НАТО в 5% ВВП на оборонные расходы к 2030 году

© Unsplash/Car GirlФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Car Girl
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Швеция намерена достичь цели НАТО в 5% ВВП на оборонные расходы уже к 2030 году, сообщил МИД королевства.
В Гааге в среду состоялось основное заседание саммита НАТО. Страны-участницы альянса обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году. Блок пересмотрит траекторию и баланс военных расходов в 2029 году.
"Швеция удвоила свои расходы на оборону за четыре года, и мы намерены достичь 5% ВВП к 2030 году, включая 3,5% основных военных расходов к 2030 году", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Ранее министр обороны королевства Пол Йонсон заявил, что страны Северной Европы и Балтии хотят, чтобы НАТО достигла цели в 5% на оборонные расходы раньше 2035 года.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
"Самый запущенный случай". В Швеции обвинили Евросоюз в неадекватности
15 июня, 21:31
 
ПолитикаМировая экономикаШВЕЦИЯНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала