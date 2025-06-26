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Силуанов прокомментировал вопрос о рецессии в российской экономике - 26.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Силуанов прокомментировал вопрос о рецессии в российской экономике
Силуанов прокомментировал вопрос о рецессии в российской экономике - 26.06.2025, ПРАЙМ
Силуанов прокомментировал вопрос о рецессии в российской экономике
Рецессии в России нет, сейчас есть плановое охлаждение экономики, а меры, принятые в рамках бюджета и денежно-кредитной политики ЦБ, дали свой результат -... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T19:08+0300
2025-06-26T19:12+0300
экономика
антон силуанов
экономика россии
рецессия
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Рецессии в России нет, сейчас есть плановое охлаждение экономики, а меры, принятые в рамках бюджета и денежно-кредитной политики ЦБ, дали свой результат - инфляция сократилась, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в программе "Эффект Санчеса" на телеканале RT international. "У нас нет рецессии, смею вас заверить. У нас есть плановое охлаждение экономики. Поскольку, подогревая определенные отрасли, мы видели ускорение инфляции. И вместе с Центральным банком приняли меры по плановому охлаждению экономики", - ответил Силуанов на вопрос, действительно ли Россия столкнется с периодом рецессии и как на ней это отразится. "В прошлом году, мы говорили, темпы роста были выше 4%. Сейчас, за первый квартал, темпы роста 1,5%, за апрель — 1,9%. То есть никакой рецессии нет, и мы видим, что меры, принятые в рамках бюджета и денежно-кредитной политики ЦБ, дали свой результат, инфляция сократилась: если брать в годовом выражении за последний месяц, это уже около 4-5%. То есть это та цель, при достижении которой можно будет уже смягчать ДКП", - отметил Силуанов. Министр добавил, это значит, что кредит будет доступнее, опять появится аппетит у бизнеса к новым инвестициям, и Россия будет постепенно выходить из более низких темпов экономического развития "к нашей цели". "Наша цель — это расти на уровне не ниже мировых темпов роста", - подчеркнул министр.
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антон силуанов, экономика россии, рецессия
Экономика, Антон Силуанов, экономика России, рецессия
19:08 26.06.2025 (обновлено: 19:12 26.06.2025)
 
Силуанов прокомментировал вопрос о рецессии в российской экономике

Силуанов: рецессии в России нет, есть плановое охлаждение экономики

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025. Деловой завтрак Сбера "Ставки против роста: каким будет ближайший год?"
ПМЭФ-2025. Деловой завтрак Сбера Ставки против роста: каким будет ближайший год? - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Рецессии в России нет, сейчас есть плановое охлаждение экономики, а меры, принятые в рамках бюджета и денежно-кредитной политики ЦБ, дали свой результат - инфляция сократилась, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в программе "Эффект Санчеса" на телеканале RT international.
"У нас нет рецессии, смею вас заверить. У нас есть плановое охлаждение экономики. Поскольку, подогревая определенные отрасли, мы видели ускорение инфляции. И вместе с Центральным банком приняли меры по плановому охлаждению экономики", - ответил Силуанов на вопрос, действительно ли Россия столкнется с периодом рецессии и как на ней это отразится.
"В прошлом году, мы говорили, темпы роста были выше 4%. Сейчас, за первый квартал, темпы роста 1,5%, за апрель — 1,9%. То есть никакой рецессии нет, и мы видим, что меры, принятые в рамках бюджета и денежно-кредитной политики ЦБ, дали свой результат, инфляция сократилась: если брать в годовом выражении за последний месяц, это уже около 4-5%. То есть это та цель, при достижении которой можно будет уже смягчать ДКП", - отметил Силуанов.
Министр добавил, это значит, что кредит будет доступнее, опять появится аппетит у бизнеса к новым инвестициям, и Россия будет постепенно выходить из более низких темпов экономического развития "к нашей цели". "Наша цель — это расти на уровне не ниже мировых темпов роста", - подчеркнул министр.
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
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ЭкономикаАнтон Силуановэкономика Россиирецессия
 
 
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