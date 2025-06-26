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Силуанов прокомментировал вопрос о рецессии в российской экономике

Силуанов прокомментировал вопрос о рецессии в российской экономике - 26.06.2025, ПРАЙМ

Силуанов прокомментировал вопрос о рецессии в российской экономике

Рецессии в России нет, сейчас есть плановое охлаждение экономики, а меры, принятые в рамках бюджета и денежно-кредитной политики ЦБ, дали свой результат -... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T19:08+0300

2025-06-26T19:08+0300

2025-06-26T19:12+0300

экономика

антон силуанов

экономика россии

рецессия

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Рецессии в России нет, сейчас есть плановое охлаждение экономики, а меры, принятые в рамках бюджета и денежно-кредитной политики ЦБ, дали свой результат - инфляция сократилась, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в программе "Эффект Санчеса" на телеканале RT international. "У нас нет рецессии, смею вас заверить. У нас есть плановое охлаждение экономики. Поскольку, подогревая определенные отрасли, мы видели ускорение инфляции. И вместе с Центральным банком приняли меры по плановому охлаждению экономики", - ответил Силуанов на вопрос, действительно ли Россия столкнется с периодом рецессии и как на ней это отразится. "В прошлом году, мы говорили, темпы роста были выше 4%. Сейчас, за первый квартал, темпы роста 1,5%, за апрель — 1,9%. То есть никакой рецессии нет, и мы видим, что меры, принятые в рамках бюджета и денежно-кредитной политики ЦБ, дали свой результат, инфляция сократилась: если брать в годовом выражении за последний месяц, это уже около 4-5%. То есть это та цель, при достижении которой можно будет уже смягчать ДКП", - отметил Силуанов. Министр добавил, это значит, что кредит будет доступнее, опять появится аппетит у бизнеса к новым инвестициям, и Россия будет постепенно выходить из более низких темпов экономического развития "к нашей цели". "Наша цель — это расти на уровне не ниже мировых темпов роста", - подчеркнул министр.

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антон силуанов, экономика россии, рецессия