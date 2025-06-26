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Венгрия сможет оплачивать поставки российского газа через ОТП Банк
Венгрия сможет оплачивать поставки российского газа через ОТП Банк - 26.06.2025, ПРАЙМ
Венгрия сможет оплачивать поставки российского газа через ОТП Банк
Венгрия сможет оплачивать поставки российского газа через ОТП Банк до октября благодаря продлению указа президента РФ Владимира Путина, заявил венгерский... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T10:32+0300
2025-06-26T10:32+0300
2025-06-26T10:32+0300
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БУДАПЕШТ, 26 июн - ПРАЙМ. Венгрия сможет оплачивать поставки российского газа через ОТП Банк до октября благодаря продлению указа президента РФ Владимира Путина, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Путин в среду продлил до 1 октября разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки. ОТП Банк является "дочкой" венгерского OTP Bank. "Хорошая новость, что в России продлили действие указа президента, согласно которому для Венгрии сохраняется возможность до октября оплачивать поставки природного газа через (банк - ред.) ОТП. Это делает возможным, чтобы в предстоящий период наше газоснабжение было в безопасности", - написал Сийярто в социальных сетях.Министр также сообщил, что обсудит поставки российской энергии в Венгрию сегодня в ходе своего визита в Турцию. США в ноябре прошлого года ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Сийярто в декабре заявлял, что Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители.
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газ, россия, венгрия, петер сийярто, владимир путин, отп банк
Экономика, Газ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Владимир Путин, ОТП Банк
Венгрия сможет оплачивать поставки российского газа через ОТП Банк
Сийярто: Венгрия сможет оплачивать российский газ через ОТП Банк до октября
БУДАПЕШТ, 26 июн - ПРАЙМ. Венгрия сможет оплачивать поставки российского газа через ОТП Банк до октября благодаря продлению указа президента РФ Владимира Путина, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Путин в среду продлил до 1 октября разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки. ОТП Банк является "дочкой" венгерского OTP Bank.
"Хорошая новость, что в России продлили действие указа президента, согласно которому для Венгрии сохраняется возможность до октября оплачивать поставки природного газа через (банк - ред.) ОТП. Это делает возможным, чтобы в предстоящий период наше газоснабжение было в безопасности", - написал Сийярто в социальных сетях.
Министр также сообщил, что обсудит поставки российской энергии в Венгрию сегодня в ходе своего визита в Турцию.
США в ноябре прошлого года ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Сийярто в декабре заявлял, что Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители.
Биржевые цены на газ в Европе растут почти на 1%