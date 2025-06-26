Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против России - 26.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250626/slovakiya-858916948.html
Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против России
Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против России - 26.06.2025, ПРАЙМ
Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против России
Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T09:49+0300
2025-06-26T09:49+0300
экономика
россия
словакия
брюссель
роберт фицо
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/85/758928554_0:3:641:363_1920x0_80_0_0_4198a178a3d238a8df9506657d6403e8.jpg
БРАТИСЛАВА, 26 июн - ПРАЙМ. Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз, заявил премьер республики Роберт Фицо. "Завтра Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций", - сказал Фицо депутатам перед отъездом на саммит ЕС в Брюсселе в четверг. Он заявил, что республика попросит отложить это голосование до тех пор, пока не будет решен вопрос с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз. По словам Фицо, если вопрос о 18-м пакете санкций все же будет вынесен на голосование, Словакия воспользуется правом вето. В среду ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии выступила с критикой идеи Европейской комиссии запретить импорт энергосырья из России, указав на разрушительные последствия этого решения для энергетической безопасности Европейского союза. Во вторник Фицо заявил, что республика заблокирует принятие новых санкций, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ. В начале июня премьер Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Также он говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
https://1prime.ru/20250625/slovakiya-858895868.html
словакия
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/85/758928554_7:0:576:427_1920x0_80_0_0_5622976d4772d2c67858f45e31d72bdd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, словакия, брюссель, роберт фицо, ес
Экономика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, Брюссель, Роберт Фицо, ЕС
09:49 26.06.2025
 
Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против России

Премьер Фицо: Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против России

© flickr.com / quinetФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© flickr.com / quinet
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 26 июн - ПРАЙМ. Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз, заявил премьер республики Роберт Фицо.
"Завтра Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций", - сказал Фицо депутатам перед отъездом на саммит ЕС в Брюсселе в четверг.
Он заявил, что республика попросит отложить это голосование до тех пор, пока не будет решен вопрос с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз. По словам Фицо, если вопрос о 18-м пакете санкций все же будет вынесен на голосование, Словакия воспользуется правом вето.
В среду ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии выступила с критикой идеи Европейской комиссии запретить импорт энергосырья из России, указав на разрушительные последствия этого решения для энергетической безопасности Европейского союза.
Во вторник Фицо заявил, что республика заблокирует принятие новых санкций, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ.
В начале июня премьер Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Также он говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
Кабмин Словакии рекомендовал министрам поддерживать вступление Украины в ЕС
Вчера, 15:30
 
ЭкономикаРОССИЯСЛОВАКИЯБрюссельРоберт ФицоЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала