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Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против России
Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против России - 26.06.2025, ПРАЙМ
Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против России
Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T09:49+0300
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БРАТИСЛАВА, 26 июн - ПРАЙМ. Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз, заявил премьер республики Роберт Фицо. "Завтра Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций", - сказал Фицо депутатам перед отъездом на саммит ЕС в Брюсселе в четверг. Он заявил, что республика попросит отложить это голосование до тех пор, пока не будет решен вопрос с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз. По словам Фицо, если вопрос о 18-м пакете санкций все же будет вынесен на голосование, Словакия воспользуется правом вето. В среду ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии выступила с критикой идеи Европейской комиссии запретить импорт энергосырья из России, указав на разрушительные последствия этого решения для энергетической безопасности Европейского союза. Во вторник Фицо заявил, что республика заблокирует принятие новых санкций, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ. В начале июня премьер Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Также он говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
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россия, словакия, брюссель, роберт фицо, ес
Экономика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, Брюссель, Роберт Фицо, ЕС
Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против России
Премьер Фицо: Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против России
БРАТИСЛАВА, 26 июн - ПРАЙМ. Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз, заявил премьер республики Роберт Фицо.
"Завтра Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций", - сказал Фицо депутатам перед отъездом на саммит ЕС в Брюсселе в четверг.
Он заявил, что республика попросит отложить это голосование до тех пор, пока не будет решен вопрос с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз. По словам Фицо, если вопрос о 18-м пакете санкций все же будет вынесен на голосование, Словакия воспользуется правом вето.
В среду ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии выступила с критикой идеи Европейской комиссии запретить импорт энергосырья из России, указав на разрушительные последствия этого решения для энергетической безопасности Европейского союза.
Во вторник Фицо заявил, что республика заблокирует принятие новых санкций, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ.
В начале июня премьер Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Также он говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
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