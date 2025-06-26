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Словакия попросила ЕК отказаться от идеи запрета российского энергосырья

Словакия попросила ЕК отказаться от идеи запрета российского энергосырья - 26.06.2025, ПРАЙМ

Словакия попросила ЕК отказаться от идеи запрета российского энергосырья

Словакия хотела бы, чтобы Европейская комиссия отказалась от идеи запретить импорт энергосырья из РФ в Европейский союз, заявил премьер-министр республики... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T12:26+0300

2025-06-26T12:26+0300

2025-06-26T12:26+0300

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БРАТИСЛАВА, 26 июн - ПРАЙМ. Словакия хотела бы, чтобы Европейская комиссия отказалась от идеи запретить импорт энергосырья из РФ в Европейский союз, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. “Единственное, что мы можем просить, чтобы REPowering не существовал… У нас нет никаких гарантий, нет ничего, REPowering чрезвычайно вреден для Словакии и всей Европы. У нас нет другой возможности, кроме той, чтобы постоянно говорить: уберите это”, - сказал Фицо депутатам перед отъездом на саммит ЕС в Брюсселе в четверг. По его мнению, у Европейской комиссии все же может получиться принять данную стратегию квалификационным большинством. "Если бы они делали это по принципу единогласия, то минимум две страны сказали бы, что не могут с этим согласиться", - заключил словацкий премьер. Ранее в четверг Фицо сообщил, что Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз. Глава МИД Словакии Юрай Бланар в понедельник сказал журналистам, что республика готова поддержать новый пакет санкций против РФ, поскольку он не будет иметь негативного влияния на словацкую экономику, но Братислава хочет получить от Европейского союза гарантии и помощь в вопросе отказа от энергосырья из России. В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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словакия, европа, ес, ек, роберт фицо, россия