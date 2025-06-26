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СМИ: 70 политиков Европы выступили против повышения расходов на оборону
СМИ: 70 политиков Европы выступили против повышения расходов на оборону - 26.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: 70 политиков Европы выступили против повышения расходов на оборону
Около 70 политиков Европы под руководством бывшего премьера Италии и лидера оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте высказались против повышения... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T12:23+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Около 70 политиков Европы под руководством бывшего премьера Италии и лидера оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте высказались против повышения расходов на оборону и перевооружения своих стран в рамках требований НАТО, сообщает газета Politico. "Бывший премьер-министр Италии и лидер оппозиции Джузеппе Конте во вторник возглавил объединение приблизительно 70 европейских политиков левого толка, подписавших декларацию, в которой они сокрушаются над перевооружением Европы", - говорится в публикации газеты. В комментарии Politico Конте подчеркнул, что увеличение трат на оборону ведет к сокращениям финансирования в других сферах, например, соцобеспечения, здравоохранения, инвестиций в бизнес. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.
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общество , европа, италия, москва, дональд трамп, марк рютте, нато, politico
Политика, Общество , ЕВРОПА, ИТАЛИЯ, МОСКВА, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Politico
СМИ: 70 политиков Европы выступили против повышения расходов на оборону
Politico: около 70 политиков ЕС выступили против повышения расходов на оборону
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Около 70 политиков Европы под руководством бывшего премьера Италии и лидера оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте высказались против повышения расходов на оборону и перевооружения своих стран в рамках требований НАТО, сообщает газета Politico.
"Бывший премьер-министр Италии и лидер оппозиции Джузеппе Конте во вторник возглавил объединение приблизительно 70 европейских политиков левого толка, подписавших декларацию, в которой они сокрушаются над перевооружением Европы", - говорится в публикации газеты.
В комментарии Politico Конте подчеркнул, что увеличение трат на оборону ведет к сокращениям финансирования в других сферах, например, соцобеспечения, здравоохранения, инвестиций в бизнес.
В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.
Швеция намерена достичь цели НАТО по оборонным расходам к 2030 году