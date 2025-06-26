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В МИД сообщили о продолжении сотрудничества РФ и Ирана по мирному атому
В МИД сообщили о продолжении сотрудничества РФ и Ирана по мирному атому - 26.06.2025, ПРАЙМ
В МИД сообщили о продолжении сотрудничества РФ и Ирана по мирному атому
Сотрудничество России и Ирана по мирному атому будет продолжено, оно является абсолютно легитимным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T17:28+0300
2025-06-26T17:28+0300
2025-06-26T17:28+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Ирана по мирному атому будет продолжено, оно является абсолютно легитимным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя влияние ударов по исламской республике на взаимодействие Москвы и Тегерана. "Наше всем известное сотрудничество с Тегераном в области мирного атома является абсолютно легитимным, отвечает интересам обеих стран. Оно будет продолжено. И я подчеркну, оно никогда никем никаким образом не оспаривалось... Что касается перспектив сотрудничества с Ираном в целом, то оно будет и дальше плодотворно развиваться во всех областях", - сказала Захарова на брифинге.
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Политика, РОССИЯ, ИРАН, МИД, мирный атом
В МИД сообщили о продолжении сотрудничества РФ и Ирана по мирному атому
Захарова: Россия продолжит сотрудничество с Ираном по мирному атому, оно легитимно
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Ирана по мирному атому будет продолжено, оно является абсолютно легитимным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя влияние ударов по исламской республике на взаимодействие Москвы и Тегерана.
"Наше всем известное сотрудничество с Тегераном в области мирного атома является абсолютно легитимным, отвечает интересам обеих стран. Оно будет продолжено. И я подчеркну, оно никогда никем никаким образом не оспаривалось... Что касается перспектив сотрудничества с Ираном в целом, то оно будет и дальше плодотворно развиваться во всех областях", - сказала Захарова на брифинге.
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