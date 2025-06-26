https://1prime.ru/20250626/sotrudnichestvo-858939726.html

В МИД сообщили о продолжении сотрудничества РФ и Ирана по мирному атому

В МИД сообщили о продолжении сотрудничества РФ и Ирана по мирному атому - 26.06.2025, ПРАЙМ

В МИД сообщили о продолжении сотрудничества РФ и Ирана по мирному атому

Сотрудничество России и Ирана по мирному атому будет продолжено, оно является абсолютно легитимным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T17:28+0300

2025-06-26T17:28+0300

2025-06-26T17:28+0300

политика

россия

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мид

мирный атом

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Ирана по мирному атому будет продолжено, оно является абсолютно легитимным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя влияние ударов по исламской республике на взаимодействие Москвы и Тегерана. "Наше всем известное сотрудничество с Тегераном в области мирного атома является абсолютно легитимным, отвечает интересам обеих стран. Оно будет продолжено. И я подчеркну, оно никогда никем никаким образом не оспаривалось... Что касается перспектив сотрудничества с Ираном в целом, то оно будет и дальше плодотворно развиваться во всех областях", - сказала Захарова на брифинге.

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иран

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россия, иран, мид, мирный атом