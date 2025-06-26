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Аналитики ждут снижения ВВП США в первом квартале - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Аналитики ждут снижения ВВП США в первом квартале
Аналитики ждут снижения ВВП США в первом квартале - 26.06.2025, ПРАЙМ
Аналитики ждут снижения ВВП США в первом квартале
ВВП США в первом квартале, согласно третьей, окончательной оценке, сократился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T08:04+0300
2025-06-26T08:04+0300
экономика
сша
германия
gfk
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. ВВП США в первом квартале, согласно третьей, окончательной оценке, сократился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предполагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующий релиз бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует в четверг, 26 июня, в 15.30 мск. Прогноз совпадает с промежуточной оценкой. Первая оценка показывала сокращение американской экономики на 0,3% в пересчете на год. В это же время министерство труда страны обнародует данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 21 июня. По мнению аналитиков, значение осталось на уровне предыдущей недели в 245 тысяч. В 9.00 мск исследовательская компания GfK опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии, который, как ожидается, по состоянию на июль вырос до минус 19,3 пункта с минус 19,9 пункта месяцем ранее.
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сша, германия, gfk
Экономика, США, ГЕРМАНИЯ, Gfk
08:04 26.06.2025
 
Аналитики ждут снижения ВВП США в первом квартале

Аналитики ждут снижения ВВП США в I квартале на 0,2% в пересчете на год

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСША
США - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. ВВП США в первом квартале, согласно третьей, окончательной оценке, сократился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предполагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующий релиз бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует в четверг, 26 июня, в 15.30 мск. Прогноз совпадает с промежуточной оценкой. Первая оценка показывала сокращение американской экономики на 0,3% в пересчете на год.
В это же время министерство труда страны обнародует данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 21 июня. По мнению аналитиков, значение осталось на уровне предыдущей недели в 245 тысяч.
В 9.00 мск исследовательская компания GfK опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии, который, как ожидается, по состоянию на июль вырос до минус 19,3 пункта с минус 19,9 пункта месяцем ранее.
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
Нефть дорожает на данных по запасам в США
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