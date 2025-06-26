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СМИ: США не предоставили ЕС точных разведданных о ядерном потенциале Ирана

СМИ: США не предоставили ЕС точных разведданных о ядерном потенциале Ирана - 26.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: США не предоставили ЕС точных разведданных о ядерном потенциале Ирана

США не предоставили странам ЕС точных разведданных о состоянии ядерного потенциала Ирана после ударов, Вашингтон также не дает четких ответов о том, как... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T16:40+0300

2025-06-26T16:40+0300

2025-06-26T16:40+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. США не предоставили странам ЕС точных разведданных о состоянии ядерного потенциала Ирана после ударов, Вашингтон также не дает четких ответов о том, как планирует будущие отношения с Тегераном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "США не предоставили союзникам в ЕС точных разведданных об оставшемся у Ирана ядерном потенциале после ударов, и не дают четких указаний по поводу того, как планируют будущие отношения с Тегераном", - говорится в публикации. Отмечается, что политика ЕС в отношении Тегерана "на паузе", блок ожидает инициативы от Вашингтона по дипломатическому урегулированию. В странах Европы полагают, что запасы обогащенного урана Ирана были перевезены из ядерного объекта в Фордо в другие локации в преддверии ударов США, уточняет издание. Один из предварительных отчетов, подготовленных в блоке, указывает, что объект в Фордо из-за атаки получил "значительные повреждения, но структура не была полностью разрушена". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

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иран, сша, тегеран, дональд трамп, ес, financial times