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США представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке, пишут СМИ

США представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке, пишут СМИ - 26.06.2025, ПРАЙМ

США представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке, пишут СМИ

США представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Брюсселе. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T23:25+0300

2025-06-26T23:25+0300

2025-06-26T23:33+0300

экономика

сша

сделка

евросоюз

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. США представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Брюсселе.По данным агентства, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала европейских лидеров об американской инициативе.Один чиновник охарактеризовал предложение как "набросок", содержащий несколько пунктов.Ранее фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом и подтвердила приверженность ЕС достижению торговой сделки с США до 9 июля.В мае ЕК заявляла, что в случае провала торговых переговоров с США может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро.

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сша, сделка, евросоюз