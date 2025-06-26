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США представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке, пишут СМИ
США представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке, пишут СМИ - 26.06.2025, ПРАЙМ
США представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке, пишут СМИ
США представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Брюсселе. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T23:25+0300
2025-06-26T23:25+0300
2025-06-26T23:33+0300
экономика
сша
сделка
евросоюз
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. США представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Брюсселе.По данным агентства, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала европейских лидеров об американской инициативе.Один чиновник охарактеризовал предложение как "набросок", содержащий несколько пунктов.Ранее фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом и подтвердила приверженность ЕС достижению торговой сделки с США до 9 июля.В мае ЕК заявляла, что в случае провала торговых переговоров с США может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро.
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сша, сделка, евросоюз
Экономика, США, сделка, Евросоюз
США представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке, пишут СМИ
Reuters: США представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. США представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Брюсселе.
По данным агентства, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала европейских лидеров об американской инициативе.
Один чиновник охарактеризовал предложение как "набросок", содержащий несколько пунктов.
Ранее фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом и подтвердила приверженность ЕС достижению торговой сделки с США до 9 июля.
В мае ЕК заявляла, что в случае провала торговых переговоров с США может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро.
В Евросоюзе оценили требования США в рамках торговых переговоров, пишут СМИ