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США снова нарастили импорт стали несмотря на пошлины

США снова нарастили импорт стали несмотря на пошлины - 26.06.2025, ПРАЙМ

США снова нарастили импорт стали несмотря на пошлины

США после обвала импорта стали в апреле вновь начали наращивать ее ввоз несмотря на отраслевые пошлины - за месяц закупки за рубежом выросли почти на 20%,... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T13:16+0300

2025-06-26T13:16+0300

2025-06-26T13:16+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. США после обвала импорта стали в апреле вновь начали наращивать ее ввоз несмотря на отраслевые пошлины - за месяц закупки за рубежом выросли почти на 20%, следует из данных Американского института стали и сплавов. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. В начале июня президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. "В мае 2025 года США импортировали в общей сложности 2 481 000 тонн стали, включая 1 778 000 тонн готовой стали - рост на 19,5% и 10,4% соответственно по сравнению с апрелем 2025 года", - говорится в сообщении. В апреле общий импорт стали просел на 17,1%. Доля импорта готовой стали в мае осталась на апрельском уровне в 20%, а за первые пять месяцев 2025 года она оценивается в 21% против 22% за январь-апрель. В мае крупнейшими поставщиками стали в Соединенные Штаты были Канада с 405 тысячами тонн, что на 6% ниже апрельских поставок, Бразилия (401 тысяча тонн, +34%), Южная Корея (313 тысяч тонн, +69%), Мексика (299 тысяч тонн, +92%) и Тайвань (108 тысяч тонн, +5%).

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сша, мировая экономика, сталь, пошлины