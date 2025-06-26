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США снова нарастили импорт стали несмотря на пошлины
США снова нарастили импорт стали несмотря на пошлины - 26.06.2025, ПРАЙМ
США снова нарастили импорт стали несмотря на пошлины
США после обвала импорта стали в апреле вновь начали наращивать ее ввоз несмотря на отраслевые пошлины - за месяц закупки за рубежом выросли почти на 20%,... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T13:16+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. США после обвала импорта стали в апреле вновь начали наращивать ее ввоз несмотря на отраслевые пошлины - за месяц закупки за рубежом выросли почти на 20%, следует из данных Американского института стали и сплавов. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. В начале июня президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. "В мае 2025 года США импортировали в общей сложности 2 481 000 тонн стали, включая 1 778 000 тонн готовой стали - рост на 19,5% и 10,4% соответственно по сравнению с апрелем 2025 года", - говорится в сообщении. В апреле общий импорт стали просел на 17,1%. Доля импорта готовой стали в мае осталась на апрельском уровне в 20%, а за первые пять месяцев 2025 года она оценивается в 21% против 22% за январь-апрель. В мае крупнейшими поставщиками стали в Соединенные Штаты были Канада с 405 тысячами тонн, что на 6% ниже апрельских поставок, Бразилия (401 тысяча тонн, +34%), Южная Корея (313 тысяч тонн, +69%), Мексика (299 тысяч тонн, +92%) и Тайвань (108 тысяч тонн, +5%).
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сша, мировая экономика, сталь, пошлины
Экономика, США, Мировая экономика, сталь, пошлины
США снова нарастили импорт стали несмотря на пошлины
США начали вновь наращивать ввоз стали несмотря на отрасли, увеличив закупки почти на 20%
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. США после обвала импорта стали в апреле вновь начали наращивать ее ввоз несмотря на отраслевые пошлины - за месяц закупки за рубежом выросли почти на 20%, следует из данных Американского института стали и сплавов.
США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. В начале июня президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.
"В мае 2025 года США импортировали в общей сложности 2 481 000 тонн стали, включая 1 778 000 тонн готовой стали - рост на 19,5% и 10,4% соответственно по сравнению с апрелем 2025 года", - говорится в сообщении. В апреле общий импорт стали просел на 17,1%.
Доля импорта готовой стали в мае осталась на апрельском уровне в 20%, а за первые пять месяцев 2025 года она оценивается в 21% против 22% за январь-апрель.
В мае крупнейшими поставщиками стали в Соединенные Штаты были Канада с 405 тысячами тонн, что на 6% ниже апрельских поставок, Бразилия (401 тысяча тонн, +34%), Южная Корея (313 тысяч тонн, +69%), Мексика (299 тысяч тонн, +92%) и Тайвань (108 тысяч тонн, +5%).
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