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Премьер Британии назвал удар США по Ирану шагом к ликвидации ядерной угрозы - 26.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250626/starmer-858932976.html
Премьер Британии назвал удар США по Ирану шагом к ликвидации ядерной угрозы
Премьер Британии назвал удар США по Ирану шагом к ликвидации ядерной угрозы - 26.06.2025, ПРАЙМ
Премьер Британии назвал удар США по Ирану шагом к ликвидации ядерной угрозы
Премьер-министр Великобритании Кир Стермер заявил, что удар США по Ирану был "большим шагом" в сторону ликвидации "ядерной угрозы", якобы исходящей со стороны... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T15:09+0300
2025-06-26T15:09+0300
политика
иран
сша
тегеран
дональд трамп
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ЛОНДОН, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стермер заявил, что удар США по Ирану был "большим шагом" в сторону ликвидации "ядерной угрозы", якобы исходящей со стороны Тегерана. "Если мы все считаем, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, то самое время что-то с этим сделать. И то, что произошло в субботу вечером, стало большим шагом к устранению этой угрозы, и это действительно важно", - заявил Стармер в парламенте в ответ на вопрос депутата, не нарушила ли атака США принцип самообороны и одобряет ли премьер действия Вашингтона. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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иран, сша, тегеран, дональд трамп
Политика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп
15:09 26.06.2025
 
Премьер Британии назвал удар США по Ирану шагом к ликвидации ядерной угрозы

Стармер назвал удар США по Ирану шагом к ликвидации ядерной угрозы

© Фото : No 10 Downing Street/Lauren HurleyПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© Фото : No 10 Downing Street/Lauren Hurley
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ЛОНДОН, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стермер заявил, что удар США по Ирану был "большим шагом" в сторону ликвидации "ядерной угрозы", якобы исходящей со стороны Тегерана.
"Если мы все считаем, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, то самое время что-то с этим сделать. И то, что произошло в субботу вечером, стало большим шагом к устранению этой угрозы, и это действительно важно", - заявил Стармер в парламенте в ответ на вопрос депутата, не нарушила ли атака США принцип самообороны и одобряет ли премьер действия Вашингтона.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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ПолитикаИРАНСШАТегеранДональд Трамп
 
 
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