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В России выросли ставки по проектному финансированию для застройщиков - 26.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250626/stavki-858934372.html
В России выросли ставки по проектному финансированию для застройщиков
В России выросли ставки по проектному финансированию для застройщиков - 26.06.2025, ПРАЙМ
В России выросли ставки по проектному финансированию для застройщиков
Средневзвешенные ставки по проектному финансированию для застройщиков жилья в России выросли в 2025 году более чем в полтора раза - с 7% годовых в 2024 году до... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T15:35+0300
2025-06-26T15:35+0300
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СОЧИ, 26 июн - ПРАЙМ. Средневзвешенные ставки по проектному финансированию для застройщиков жилья в России выросли в 2025 году более чем в полтора раза - с 7% годовых в 2024 году до 10,6% на май 2025 года, рассказал РИА Недвижимость вице-президент – директор подразделения "Региональный корпоративный бизнес" банка "Дом.РФ" Александр Чобан на форуме недвижимости "Движение". "При этом возросла доля кредитов со ставкой более 20%, их сейчас 16% в общем объеме, что на 12 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Это зона риска и эти проекты нуждаются в поддержке", - пояснил он. Чобан также обратил внимание на то, что по состоянию на прошлый месяц существенно изменилась структура сделок с новостройками с точки зрения источников средств для дольщиков. "Доля продаж в ипотеку упала с 77% в 2024 году до 58% в 2025 году, а доля продаж за наличные и в рассрочку выросла с 23% в 2024 году до 42% в 2025 году. С увеличением рассрочек снижается покрытие задолженности счетами эскроу. На май текущего года этот показатель сократился на 14 процентных пунктов - до 71%", - сообщил он. Представитель банка подчеркнул, что за этой тенденцией надо следить, так как счета эскроу обеспечивают устойчивость строительного рынка. "Как следствие сокращается запуск новых проектов. Запуски снизились на 20% - с 18,8 до 15 миллионов квадратных метров. По итогам года ожидается продолжение этого тренда. При таких темпах запуска ожидаем дефицит предложения на горизонте двух-трех лет", – сказал Чобан.
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недвижимость, финансы, бизнес, сочи, дом.рф
Экономика, Недвижимость, Финансы, Бизнес, СОЧИ, Дом.РФ
15:35 26.06.2025
 
В России выросли ставки по проектному финансированию для застройщиков

Ставки по проектному финансированию для застройщиков выросли в полтора раза

Новостройка
Новостройка
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СОЧИ, 26 июн - ПРАЙМ. Средневзвешенные ставки по проектному финансированию для застройщиков жилья в России выросли в 2025 году более чем в полтора раза - с 7% годовых в 2024 году до 10,6% на май 2025 года, рассказал РИА Недвижимость вице-президент – директор подразделения "Региональный корпоративный бизнес" банка "Дом.РФ" Александр Чобан на форуме недвижимости "Движение".
"При этом возросла доля кредитов со ставкой более 20%, их сейчас 16% в общем объеме, что на 12 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Это зона риска и эти проекты нуждаются в поддержке", - пояснил он.
Чобан также обратил внимание на то, что по состоянию на прошлый месяц существенно изменилась структура сделок с новостройками с точки зрения источников средств для дольщиков.
"Доля продаж в ипотеку упала с 77% в 2024 году до 58% в 2025 году, а доля продаж за наличные и в рассрочку выросла с 23% в 2024 году до 42% в 2025 году. С увеличением рассрочек снижается покрытие задолженности счетами эскроу. На май текущего года этот показатель сократился на 14 процентных пунктов - до 71%", - сообщил он.
Представитель банка подчеркнул, что за этой тенденцией надо следить, так как счета эскроу обеспечивают устойчивость строительного рынка.
"Как следствие сокращается запуск новых проектов. Запуски снизились на 20% - с 18,8 до 15 миллионов квадратных метров. По итогам года ожидается продолжение этого тренда. При таких темпах запуска ожидаем дефицит предложения на горизонте двух-трех лет", – сказал Чобан.
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