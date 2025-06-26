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Суд раскрыл схему, как госсекретарь Дагестана завладел "Дагнефтепродуктом" - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Суд раскрыл схему, как госсекретарь Дагестана завладел "Дагнефтепродуктом"
Суд раскрыл схему, как госсекретарь Дагестана завладел "Дагнефтепродуктом" - 26.06.2025, ПРАЙМ
Суд раскрыл схему, как госсекретарь Дагестана завладел "Дагнефтепродуктом"
Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, используя связи, преобразовал госучреждение "Дагнефтепродукт" в ОАО, а затем его компания выкупила акции... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T16:53+0300
2025-06-26T17:07+0300
россия
дагестан
махачкала
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, используя связи, преобразовал госучреждение "Дагнефтепродукт" в ОАО, а затем его компания выкупила акции предприятия на торгах, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева. Ранее Мамаева сообщила РИА Новости, что суд в Махачкале удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к Магомедову об обращении в доход государства имущества нефтеперерабатывающего завода "Дагнефтепродукт". "Достоверно зная, что предприятие относится к федеральной собственности и органы власти республики Дагестан правами на владение, пользование и распоряжение данным имуществом не наделены, Магомедов М.-С.Б., задействовав свои связи и властные полномочия, обеспечил его преобразование в ОАО "Дагнефтепродукт" путем принятия в 2005 году министерством имущественных отношений республики Дагестан соответствующим распоряжения", - говорится в сообщении. По словам Мамаевой, обладая служебной информацией о предстоящем аукционе по продаже 100% ценных бумаг данного акционерного общества, Магомедов создал ООО "Дагестаннефтепродукт" и обеспечил его победу на торгах. "При этом денежные средства за выкуп ценных бумаг в бюджетную систему не поступили. Завладев полным пакетом акций общества, Магомедов М.-С.Б. приступил к легализации прав на активы бывшего государственного предприятия путем их дробления, преобразования, передачи в управление подконтрольных структур и реализации аффилированным лицам. В последующем ООО "Дагестаннефтепродукт" переименовано в ООО "МСБ Холдинг", фирменное наименование которого включает инициалы Магомедова М.-С.Б. С 2020 года учредителями общества значатся близкие ответчика –Магомедов М.М.-С., Магомедова С.М., Алпанаева Х.М. и Исмаилова Г.М", - уточняется в сообщении. По информации руководителя пресс-службы, процедура легализации незаконно выведенного из федеральной казны имущества завершена в 2021 году, когда ОАО "Дагнефтепродукт" преобразовано в ООО "Каспетролсервис". Отмечается, что наряду с этим на материальной базе бывшего государственного предприятия были созданы новые организации, в том числе нефтеперерабатывающие заводы ООО "Дагестанские новые технологии", ООО "Транс Тек", ООО "Нефтепродуктснаб".
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россия, дагестан, махачкала
РОССИЯ, Дагестан, Махачкала
16:53 26.06.2025 (обновлено: 17:07 26.06.2025)
 
Суд раскрыл схему, как госсекретарь Дагестана завладел "Дагнефтепродуктом"

Госсекретарь Дагестана Магомедов преобразовал "Дагнефтепродукт" в ОАО

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, используя связи, преобразовал госучреждение "Дагнефтепродукт" в ОАО, а затем его компания выкупила акции предприятия на торгах, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.
Ранее Мамаева сообщила РИА Новости, что суд в Махачкале удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к Магомедову об обращении в доход государства имущества нефтеперерабатывающего завода "Дагнефтепродукт".
"Достоверно зная, что предприятие относится к федеральной собственности и органы власти республики Дагестан правами на владение, пользование и распоряжение данным имуществом не наделены, Магомедов М.-С.Б., задействовав свои связи и властные полномочия, обеспечил его преобразование в ОАО "Дагнефтепродукт" путем принятия в 2005 году министерством имущественных отношений республики Дагестан соответствующим распоряжения", - говорится в сообщении.
По словам Мамаевой, обладая служебной информацией о предстоящем аукционе по продаже 100% ценных бумаг данного акционерного общества, Магомедов создал ООО "Дагестаннефтепродукт" и обеспечил его победу на торгах.
"При этом денежные средства за выкуп ценных бумаг в бюджетную систему не поступили. Завладев полным пакетом акций общества, Магомедов М.-С.Б. приступил к легализации прав на активы бывшего государственного предприятия путем их дробления, преобразования, передачи в управление подконтрольных структур и реализации аффилированным лицам. В последующем ООО "Дагестаннефтепродукт" переименовано в ООО "МСБ Холдинг", фирменное наименование которого включает инициалы Магомедова М.-С.Б. С 2020 года учредителями общества значатся близкие ответчика –Магомедов М.М.-С., Магомедова С.М., Алпанаева Х.М. и Исмаилова Г.М", - уточняется в сообщении.
По информации руководителя пресс-службы, процедура легализации незаконно выведенного из федеральной казны имущества завершена в 2021 году, когда ОАО "Дагнефтепродукт" преобразовано в ООО "Каспетролсервис". Отмечается, что наряду с этим на материальной базе бывшего государственного предприятия были созданы новые организации, в том числе нефтеперерабатывающие заводы ООО "Дагестанские новые технологии", ООО "Транс Тек", ООО "Нефтепродуктснаб".
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