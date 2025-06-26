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Выброшенный на мель китайский сухогруз планируют вывести на воду в августе

Выброшенный на мель китайский сухогруз планируют вывести на воду в августе - 26.06.2025, ПРАЙМ

Выброшенный на мель китайский сухогруз планируют вывести на воду в августе

Выброшенный на мель у южного побережья Сахалина китайский сухогруз An Yang 2 планируют вывести на глубокую воду в августе этого года, сообщает региональное... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T05:41+0300

2025-06-26T05:41+0300

2025-06-26T05:41+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июн – ПРАЙМ. Выброшенный на мель у южного побережья Сахалина китайский сухогруз An Yang 2 планируют вывести на глубокую воду в августе этого года, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. По информации пресс-службы, в соответствии с Кодексом торгового мореплавания РФ собственник разработал проект по снятию китайского балкера An Yang 2 с мели и в мае текущего года направил его на рассмотрение в адрес надзорного органа и руководства порта. "Росприроднадзор и капитан порта Невельск согласовали документацию по удалению судна An Yang 2", говорится в сообщении ведомства. Как рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Глауб, слова которого цитирует пресс-служба, "к удалению имущества из акватории порта Невельск собственник планирует приступить при благоприятных погодных условиях в августе". Он подчеркнул, что ход работ по выводу судна на глубокую воду находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко и правительства региона. Специалисты АО "Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота" в июне завершили обследование акватории в месте посадки судна An Yang 2 на мель. Работы позволили определить вектор вытягивания судна на глубину, места формирования "мертвых якорей" и установки ролик-мешков. Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель в 2 километрах южнее порта Невельска 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно сидит на камнях в 200 метрах от береговой полосы. Из танков сухогруза откачали часть топлива, оставшееся используется для поддержания работоспособности вспомогательных агрегатов, которые будут задействованы в подготовительных работах по снятию балкера с мели. Нефтепродукты были перевезены в специализированный склад на ответственное хранение.

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бизнес, россия, южно-сахалинск, сахалин, рф, росприроднадзор