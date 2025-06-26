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"США проиграли несколько раз". Профессор констатировал победу Си Цзиньпина - 26.06.2025, ПРАЙМ
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"США проиграли несколько раз". Профессор констатировал победу Си Цзиньпина
"США проиграли несколько раз". Профессор констатировал победу Си Цзиньпина - 26.06.2025, ПРАЙМ
"США проиграли несколько раз". Профессор констатировал победу Си Цзиньпина
Соединенные Штаты проиграли в тарифном противостоянии с Китаем. Такое мнение в беседе с "МК" высказал профессор факультета мировой экономики и мировой политики... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T21:49+0300
2025-06-26T21:50+0300
экономика
сша
тарифы
торговые войны
китай
экспертное мнение
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты проиграли в тарифном противостоянии с Китаем. Такое мнение в беседе с "МК" высказал профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский.Говоря о тарифном поединке Соединенных Штатов и Китая, профессор напомнил высказывание экс-сотрудника американского Министерства торговли Билла Райнша, который констатировал, что США "моргнули первыми"."Председатель Си (Цзиньпин - прим ред.) переиграл (президента США Дональда - пим. ред.) Трампа несколько раз, - отметил в этой связи Портанский. - Это касалось и пошлин на электронику, и обещаний "агрессивно" отзывать визы у студентов из КНР, и так далее". Также профессор вспомнил о грозном обращении Трампа к Китаю: "Пусть они приедут сюда, и мы подпишем сделку", - и констатировал, что и это не привело к каким-либо позитивным для США результатам."Тем самым Трамп и его администрация теряют авторитет", – сказал экономист.
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сша, тарифы, торговые войны, китай, экспертное мнение
Экономика, США, тарифы, торговые войны, КИТАЙ, экспертное мнение
21:49 26.06.2025 (обновлено: 21:50 26.06.2025)
 
"США проиграли несколько раз". Профессор констатировал победу Си Цзиньпина

Профессор Портанский: США проиграли в тарифном противостоянии с Китаем

© Коллаж РИА НовостиНЕ БРАТЬ!!!!!!!
НЕ БРАТЬ!!!!!!! - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты проиграли в тарифном противостоянии с Китаем. Такое мнение в беседе с "МК" высказал профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский.
Говоря о тарифном поединке Соединенных Штатов и Китая, профессор напомнил высказывание экс-сотрудника американского Министерства торговли Билла Райнша, который констатировал, что США "моргнули первыми".
"Председатель Си (Цзиньпин - прим ред.) переиграл (президента США Дональда - пим. ред.) Трампа несколько раз, - отметил в этой связи Портанский. - Это касалось и пошлин на электронику, и обещаний "агрессивно" отзывать визы у студентов из КНР, и так далее".
Также профессор вспомнил о грозном обращении Трампа к Китаю: "Пусть они приедут сюда, и мы подпишем сделку", - и констатировал, что и это не привело к каким-либо позитивным для США результатам.
"Тем самым Трамп и его администрация теряют авторитет", – сказал экономист.
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