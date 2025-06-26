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"США проиграли несколько раз". Профессор констатировал победу Си Цзиньпина

"США проиграли несколько раз". Профессор констатировал победу Си Цзиньпина - 26.06.2025, ПРАЙМ

"США проиграли несколько раз". Профессор констатировал победу Си Цзиньпина

Соединенные Штаты проиграли в тарифном противостоянии с Китаем. Такое мнение в беседе с "МК" высказал профессор факультета мировой экономики и мировой политики... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T21:49+0300

2025-06-26T21:49+0300

2025-06-26T21:50+0300

экономика

сша

тарифы

торговые войны

китай

экспертное мнение

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты проиграли в тарифном противостоянии с Китаем. Такое мнение в беседе с "МК" высказал профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский.Говоря о тарифном поединке Соединенных Штатов и Китая, профессор напомнил высказывание экс-сотрудника американского Министерства торговли Билла Райнша, который констатировал, что США "моргнули первыми"."Председатель Си (Цзиньпин - прим ред.) переиграл (президента США Дональда - пим. ред.) Трампа несколько раз, - отметил в этой связи Портанский. - Это касалось и пошлин на электронику, и обещаний "агрессивно" отзывать визы у студентов из КНР, и так далее". Также профессор вспомнил о грозном обращении Трампа к Китаю: "Пусть они приедут сюда, и мы подпишем сделку", - и констатировал, что и это не привело к каким-либо позитивным для США результатам."Тем самым Трамп и его администрация теряют авторитет", – сказал экономист.

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сша, тарифы, торговые войны, китай, экспертное мнение