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Правительство утвердило создание в Татарстане особой экономической зоны

Правительство утвердило создание в Татарстане особой экономической зоны - 26.06.2025, ПРАЙМ

Правительство утвердило создание в Татарстане особой экономической зоны

Правительство РФ утвердило постановление о создании в Татарстане особой экономической зоны "Зелёная долина", сообщили в российском кабмине. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T10:44+0300

2025-06-26T10:44+0300

2025-06-26T10:44+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило постановление о создании в Татарстане особой экономической зоны "Зелёная долина", сообщили в российском кабмине. "Правительство продолжает работу по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития регионов проекты на льготных условиях. Подписано постановление о создании в Республике Татарстан особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Зелёная долина"", - сообщили в кабмине. Как уточнили в правительстве РФ, новая ОЭЗ расположится на территории Заинского муниципального района республики, вблизи от транспортно-логистических узлов, связывающих "крупнейшие каналы поставок ресурсов, материалов и промышленной продукции". В рамках особой экономической зоны здесь будут реализованы шесть инвестиционных проектов, направленных на развитие производств в сфере биотехнологий. "Речь идёт о предприятиях по переработке лубяных культур, а также производству льняного волокна, сорбентов, биоудобрений и хелатов биогенных материалов. Объём инвестиций в эти проекты составит более 15 миллиардов рублей. Количество новых рабочих мест превысит 440", - добавили в правительстве.

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россия, правительство, татарстан, промышленность, бизнес