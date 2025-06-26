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Правительство утвердило создание в Татарстане особой экономической зоны - 26.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250626/tatarstan-858919466.html
Правительство утвердило создание в Татарстане особой экономической зоны
Правительство утвердило создание в Татарстане особой экономической зоны - 26.06.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило создание в Татарстане особой экономической зоны
Правительство РФ утвердило постановление о создании в Татарстане особой экономической зоны "Зелёная долина", сообщили в российском кабмине. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T10:44+0300
2025-06-26T10:44+0300
экономика
россия
правительство
татарстан
промышленность
бизнес
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило постановление о создании в Татарстане особой экономической зоны "Зелёная долина", сообщили в российском кабмине. "Правительство продолжает работу по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития регионов проекты на льготных условиях. Подписано постановление о создании в Республике Татарстан особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Зелёная долина"", - сообщили в кабмине. Как уточнили в правительстве РФ, новая ОЭЗ расположится на территории Заинского муниципального района республики, вблизи от транспортно-логистических узлов, связывающих "крупнейшие каналы поставок ресурсов, материалов и промышленной продукции". В рамках особой экономической зоны здесь будут реализованы шесть инвестиционных проектов, направленных на развитие производств в сфере биотехнологий. "Речь идёт о предприятиях по переработке лубяных культур, а также производству льняного волокна, сорбентов, биоудобрений и хелатов биогенных материалов. Объём инвестиций в эти проекты составит более 15 миллиардов рублей. Количество новых рабочих мест превысит 440", - добавили в правительстве.
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россия, правительство, татарстан, промышленность, бизнес
Экономика, РОССИЯ, правительство, ТАТАРСТАН, Промышленность, Бизнес
10:44 26.06.2025
 
Правительство утвердило создание в Татарстане особой экономической зоны

Правительство утвердило создание в Татарстане особой экономической зоны "Зелёная долина"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило постановление о создании в Татарстане особой экономической зоны "Зелёная долина", сообщили в российском кабмине.
"Правительство продолжает работу по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития регионов проекты на льготных условиях. Подписано постановление о создании в Республике Татарстан особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Зелёная долина"", - сообщили в кабмине.
Как уточнили в правительстве РФ, новая ОЭЗ расположится на территории Заинского муниципального района республики, вблизи от транспортно-логистических узлов, связывающих "крупнейшие каналы поставок ресурсов, материалов и промышленной продукции".
В рамках особой экономической зоны здесь будут реализованы шесть инвестиционных проектов, направленных на развитие производств в сфере биотехнологий.
"Речь идёт о предприятиях по переработке лубяных культур, а также производству льняного волокна, сорбентов, биоудобрений и хелатов биогенных материалов. Объём инвестиций в эти проекты составит более 15 миллиардов рублей. Количество новых рабочих мест превысит 440", - добавили в правительстве.
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ЭкономикаРОССИЯправительствоТАТАРСТАНПромышленностьБизнес
 
 
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