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Титов отметил преимущества соглашения России и ОАЭ о свободной торговле

Титов отметил преимущества соглашения России и ОАЭ о свободной торговле - 26.06.2025, ПРАЙМ

Титов отметил преимущества соглашения России и ОАЭ о свободной торговле

Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ не только будет способствовать развитию торгово-экономических отношений между РФ и Эмиратами, но и... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T17:16+0300

2025-06-26T17:16+0300

2025-06-26T17:16+0300

экономика

россия

оаэ

борис титов

свободная торговля

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МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ не только будет способствовать развитию торгово-экономических отношений между РФ и Эмиратами, но и облегчит выход России на рынки африканских государств, заявил специальный представитель президента для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Соглашение о свободной торговле ЕАЭС с ОАЭ, подписание которого запланировано на 27 июня – очень системная мера, которая не только облегчит торговлю, но благотворно отразится и на услугах, инвестициях, условиях покупки недвижимости", - сказал он в ходе бизнес-диалога "ЕАЭС-ОАЭ", состоявшегося в рамках Евразийского экономического форума в Минске. По его словам, "кроме того, Объединенные Арабские Эмираты - это вход на африканский континент, что становится все интереснее и интереснее". "В Эмиратах сегодня российский бизнес присутствует очень широко. Даже в зеленой повестке - первые углеродные единицы, которые были эмитированы в России под зеленые проекты, были куплены инвестфондом из ОАЭ. Поэтому все еще впереди", - заключил Титов. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, оаэ, борис титов, свободная торговля