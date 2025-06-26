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СМИ: Трамп не упоминал Россию напрямую на саммите НАТО

СМИ: Трамп не упоминал Россию напрямую на саммите НАТО - 26.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп не упоминал Россию напрямую на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп ни разу не упоминал Россию напрямую на закрытой встрече в ходе саммита НАТО в Гааге, передает агентство Блумберг со ссылкой на... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T03:25+0300

2025-06-26T03:25+0300

2025-06-26T03:25+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ни разу не упоминал Россию напрямую на закрытой встрече в ходе саммита НАТО в Гааге, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник. "Риторика о России в заключительном коммюнике была тщательно выверена. Некоторые страны хотели назвать ее агрессором, что не сработало бы. Трамп не упоминал Россию напрямую в своей речи - по словам источника, который ее слышал", - говорится в публикации. Общее ощущение от продемонстрированного Трампом подхода к украинскому конфликту, согласно агентству, таково, что он в значительной степени "умыл руки" и отказался от попыток добиться прекращения огня. Трамп по итогам саммита НАТО во вторник публично заявил, что не поднимал на короткой встрече с Владимиром Зеленским в Гааге тему прекращения огня на Украине, отметив, что урегулирование украинского кризиса оказалось сложнее, упомянув "проблемы" с Зеленским. Президент США также заявил, что решение о возможном дополнительном финансировании для Украины будет принято позднее. Он отметил, что что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования украинского конфликта. Саммит НАТО прошел с 24 по 25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы саммита старались держать на расстоянии Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому. В частности, президента США и Зеленского расположили подальше друг от друга во время съемки общей фотографии - в разных рядах и по разные стороны от хозяев встречи, правящей четы Нидерландов, а также посадили их за разные столы во время торжественного ужина, следует из трансляции телеканала C-SPAN. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Ранее Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, украина, рф, стамбул, владимир зеленский, владимир мединский, дональд трамп, нато, washington post, всу