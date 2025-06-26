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СМИ: Трамп может назвать преемника Пауэлла уже этим летом - 26.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: Трамп может назвать преемника Пауэлла уже этим летом
СМИ: Трамп может назвать преемника Пауэлла уже этим летом - 26.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп может назвать преемника Пауэлла уже этим летом
Президент США Дональд Трамп, недовольный осторожной политикой действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла по снижению... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T04:13+0300
2025-06-26T04:13+0300
экономика
мировая экономика
банки
сша
дональд трамп
джером пауэлл
the wall street journal
всемирный банк
нато
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ВАШИНГТОН, 26 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, недовольный осторожной политикой действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла по снижению процентных ставок, может назвать его преемника уже этим летом, сообщает The Wall Street Journal. "Поскольку новый председатель не вступит в должность до мая следующего года, объявление кандидатуры этим летом или осенью будет значительно раньше традиционного трех-четырехмесячного переходного периода," – сообщила газета со ссылкой на источники. Среди кандидатов на эту должность: министр финансов Скотт Бессант, нынешний член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер и его предшественник Кевин Уорш, а также директор Национального экономического совета Кевин Хассетт, экс-президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. Трамп продолжает резко критиковать председателя ФРС за медленное снижение процентных ставок. Во время саммита НАТО в среду он вновь назвал Пауэлла "очень посредственным человеком в умственном плане". Ранее Трамп неоднократно заявлял о возможном увольнении председателя ФРС.
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мировая экономика, банки, сша, дональд трамп, джером пауэлл, the wall street journal, всемирный банк, нато
Экономика, Мировая экономика, Банки, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, The Wall Street Journal, Всемирный банк, НАТО
04:13 26.06.2025
 
СМИ: Трамп может назвать преемника Пауэлла уже этим летом

WSJ: Трамп может назвать преемника Пауэлла уже этим летом

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ВАШИНГТОН, 26 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, недовольный осторожной политикой действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла по снижению процентных ставок, может назвать его преемника уже этим летом, сообщает The Wall Street Journal.
"Поскольку новый председатель не вступит в должность до мая следующего года, объявление кандидатуры этим летом или осенью будет значительно раньше традиционного трех-четырехмесячного переходного периода," – сообщила газета со ссылкой на источники.
Среди кандидатов на эту должность: министр финансов Скотт Бессант, нынешний член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер и его предшественник Кевин Уорш, а также директор Национального экономического совета Кевин Хассетт, экс-президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.
Трамп продолжает резко критиковать председателя ФРС за медленное снижение процентных ставок. Во время саммита НАТО в среду он вновь назвал Пауэлла "очень посредственным человеком в умственном плане". Ранее Трамп неоднократно заявлял о возможном увольнении председателя ФРС.
 
ЭкономикаМировая экономикаБанкиСШАДональд ТрампДжером ПауэллThe Wall Street JournalВсемирный банкНАТО
 
 
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