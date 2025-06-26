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"Переложил на европейцев". Эксперты оценили итоги саммита НАТО - 26.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250626/tramp-858917432.html
"Переложил на европейцев". Эксперты оценили итоги саммита НАТО
"Переложил на европейцев". Эксперты оценили итоги саммита НАТО - 26.06.2025, ПРАЙМ
"Переложил на европейцев". Эксперты оценили итоги саммита НАТО
Решение НАТО о повышении до 5% от ВВП расходов на оборону и безопасность - это перекладывание американским президентом Дональдом Трампом оборонных расходов на... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T09:59+0300
2025-06-26T09:59+0300
экономика
европа
запад
дональд трамп
владимир путин
такер карлсон
нато
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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Решение НАТО о повышении до 5% от ВВП расходов на оборону и безопасность - это перекладывание американским президентом Дональдом Трампом оборонных расходов на Европу, рассказал РИА Новости член Комиссии ООН по биологическому разоружению (1998-2003 гг.), микробиолог и военный эксперт Игорь Никулин. "Так скажем, Трамп решил повесить на европейцев расходы на оборону. Последние 50 лет основную долю расходов несла Америка, а сейчас он решил, что хватит. Трамп посчитал, что в Европе строят социальные государства за счет США, и их решили перевести на самоокупаемость", - сказал Никулин. Он подчеркнул, что для Трампа на первом месте национальные интересы Америки, а не глобальные интересы коллективного Запада. "У него принцип: Америка прежде всего. А остальные пусть платят, если хотят быть под американским зонтиком, а оружие будет американского производства", - подчеркнул эксперт. Также Никулин заметил, что такое повышение расходов на оборону внутри НАТО "не несет России ничего хорошего". "Ничего хорошего нам это не несет, растут экзистенциальные угрозы. Но если мы будем эффективно использовать свои ресурсы, то справимся", - отметил эксперт. В Гааге в среду состоялось основное заседание саммита НАТО. Страны-участницы альянса обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году. Блок пересмотрит траекторию и баланс военных расходов в 2029 году.
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европа
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европа, запад, дональд трамп, владимир путин, такер карлсон, нато
Экономика, ЕВРОПА, ЗАПАД, Дональд Трамп, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
09:59 26.06.2025
 
"Переложил на европейцев". Эксперты оценили итоги саммита НАТО

Эксперт Никулин: Трамп переложил оборонные расходы на Европу

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Решение НАТО о повышении до 5% от ВВП расходов на оборону и безопасность - это перекладывание американским президентом Дональдом Трампом оборонных расходов на Европу, рассказал РИА Новости член Комиссии ООН по биологическому разоружению (1998-2003 гг.), микробиолог и военный эксперт Игорь Никулин.
"Так скажем, Трамп решил повесить на европейцев расходы на оборону. Последние 50 лет основную долю расходов несла Америка, а сейчас он решил, что хватит. Трамп посчитал, что в Европе строят социальные государства за счет США, и их решили перевести на самоокупаемость", - сказал Никулин.
Он подчеркнул, что для Трампа на первом месте национальные интересы Америки, а не глобальные интересы коллективного Запада.
"У него принцип: Америка прежде всего. А остальные пусть платят, если хотят быть под американским зонтиком, а оружие будет американского производства", - подчеркнул эксперт.
Также Никулин заметил, что такое повышение расходов на оборону внутри НАТО "не несет России ничего хорошего".
"Ничего хорошего нам это не несет, растут экзистенциальные угрозы. Но если мы будем эффективно использовать свои ресурсы, то справимся", - отметил эксперт.
В Гааге в среду состоялось основное заседание саммита НАТО. Страны-участницы альянса обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году. Блок пересмотрит траекторию и баланс военных расходов в 2029 году.
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Трамп дал неожиданную клятву о России на саммите стран НАТО
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ЭкономикаЕВРОПАЗАПАДДональд ТрампВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
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