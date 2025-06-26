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Европа встретила Трампа глубоким поклоном, заявил немецкий политолог

Европа встретила Трампа глубоким поклоном, заявил немецкий политолог - 26.06.2025, ПРАЙМ

Европа встретила Трампа глубоким поклоном, заявил немецкий политолог

Европа встретила президента США Дональда Трампа глубоким поклоном, во время саммита НАТО отмечался праздник оппортунизма, считает немецкий политолог Александр... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T12:16+0300

2025-06-26T12:16+0300

2025-06-26T12:16+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Европа встретила президента США Дональда Трампа глубоким поклоном, во время саммита НАТО отмечался праздник оппортунизма, считает немецкий политолог Александр Рар. "Европа встретила Трампа с глубоким поклоном, и во время саммита НАТО отмечался праздник оппортунизма. Все толкались вперед, чтобы льстить главному”, - написал Рар в своем Telegram-канале. По мнению политолога, Трамп "инстинктивно почувствовал намерение всех главы стран НАТО ему подчиниться” и ждал этого. Рар привел в пример многочисленные льстивые заявления в адрес Трампа от лица европейских политиков и личное сообщение, которое прислал президенту США генсек НАТО Марк Рютте и которое "мгновенно стало известно восьми миллиардам человек”. “Пыль, в которую лицом бросился Рютте - это коленопреклонение могли видеть все”, - заявил политолог. "Если бы покорение Европы ценилось на вес золота, президентский самолет мог бы вылететь из Гааги во Флориду с тяжелым грузом. По крайней мере, фойе Мар-а-Лаго можно было опечатать золотом из европейских колоний. Возможно, в качестве бонус-трека - также и позолоченная президентская спальня”, - добавил Рар. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.

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общество , сша, европа, гаага, дональд трамп, марк рютте, владимир зеленский, нато