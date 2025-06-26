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Европа встретила Трампа глубоким поклоном, заявил немецкий политолог - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Европа встретила Трампа глубоким поклоном, заявил немецкий политолог
Европа встретила Трампа глубоким поклоном, заявил немецкий политолог - 26.06.2025, ПРАЙМ
Европа встретила Трампа глубоким поклоном, заявил немецкий политолог
Европа встретила президента США Дональда Трампа глубоким поклоном, во время саммита НАТО отмечался праздник оппортунизма, считает немецкий политолог Александр... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T12:16+0300
2025-06-26T12:16+0300
экономика
общество
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Европа встретила президента США Дональда Трампа глубоким поклоном, во время саммита НАТО отмечался праздник оппортунизма, считает немецкий политолог Александр Рар. "Европа встретила Трампа с глубоким поклоном, и во время саммита НАТО отмечался праздник оппортунизма. Все толкались вперед, чтобы льстить главному”, - написал Рар в своем Telegram-канале. По мнению политолога, Трамп "инстинктивно почувствовал намерение всех главы стран НАТО ему подчиниться” и ждал этого. Рар привел в пример многочисленные льстивые заявления в адрес Трампа от лица европейских политиков и личное сообщение, которое прислал президенту США генсек НАТО Марк Рютте и которое "мгновенно стало известно восьми миллиардам человек”. “Пыль, в которую лицом бросился Рютте - это коленопреклонение могли видеть все”, - заявил политолог. "Если бы покорение Европы ценилось на вес золота, президентский самолет мог бы вылететь из Гааги во Флориду с тяжелым грузом. По крайней мере, фойе Мар-а-Лаго можно было опечатать золотом из европейских колоний. Возможно, в качестве бонус-трека - также и позолоченная президентская спальня”, - добавил Рар. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
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общество , сша, европа, гаага, дональд трамп, марк рютте, владимир зеленский, нато
Экономика, Общество , США, ЕВРОПА, Гаага, Дональд Трамп, Марк Рютте, Владимир Зеленский, НАТО
12:16 26.06.2025
 
Европа встретила Трампа глубоким поклоном, заявил немецкий политолог

Политолог Рар: Европа встретила Трампа глубоким поклоном во время саммита НАТО

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Европа встретила президента США Дональда Трампа глубоким поклоном, во время саммита НАТО отмечался праздник оппортунизма, считает немецкий политолог Александр Рар.
"Европа встретила Трампа с глубоким поклоном, и во время саммита НАТО отмечался праздник оппортунизма. Все толкались вперед, чтобы льстить главному”, - написал Рар в своем Telegram-канале.
По мнению политолога, Трамп "инстинктивно почувствовал намерение всех главы стран НАТО ему подчиниться” и ждал этого.
Рар привел в пример многочисленные льстивые заявления в адрес Трампа от лица европейских политиков и личное сообщение, которое прислал президенту США генсек НАТО Марк Рютте и которое "мгновенно стало известно восьми миллиардам человек”.
“Пыль, в которую лицом бросился Рютте - это коленопреклонение могли видеть все”, - заявил политолог.
"Если бы покорение Европы ценилось на вес золота, президентский самолет мог бы вылететь из Гааги во Флориду с тяжелым грузом. По крайней мере, фойе Мар-а-Лаго можно было опечатать золотом из европейских колоний. Возможно, в качестве бонус-трека - также и позолоченная президентская спальня”, - добавил Рар.
В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
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ЭкономикаОбществоСШАЕВРОПАГаагаДональд ТрампМарк РюттеВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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