https://1prime.ru/20250626/tramp-858935370.html

"Трамп выполнил условия РФ". Эксперты указали на важный аспект саммита НАТО

"Трамп выполнил условия РФ". Эксперты указали на важный аспект саммита НАТО - 26.06.2025, ПРАЙМ

"Трамп выполнил условия РФ". Эксперты указали на важный аспект саммита НАТО

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, по сути, выполнил предварительные условия, которые выдвинула Россия для начала нового раунда переговоров между США и | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T15:43+0300

2025-06-26T15:43+0300

2025-06-26T15:44+0300

политика

дональд трамп

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переговоры

сша

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, по сути, выполнил предварительные условия, которые выдвинула Россия для начала нового раунда переговоров между США и РФ - это демонстрируют итоги саммита НАТО, прошедшего в Гааге. Такое мнение в беседе с журналисткой Натальей Влащенко высказал украинский политолог Руслан Бортник.Как он считает, итоги саммита Североатлантического альянса недвусмысленно показывают, что страны Евросоюза существенно - до уровня "телячьей" - смягчили свою позицию в отношении инициатив Трампа и, более того, американский лидер практически "получил возможность говорить с (президентом РФ Владимиром - прим. ред.) Путиным". "И знаете, что скажет Трамп Путину? Он скажет: "Смотри, Владимир. Членство Украины в НАТО мы исключили как цель. Декларации больше этого нет. Смотри, тебя убрали из основных угроз, непосредственно. Я свою часть сделки выполнил. Какая твоя главная была претензия к нам? Членство Украины в НАТО. Я начал выполнять, как минимум", - предположил Бортник.По его словам, Кремль в ответ потребует формальной фиксации положения о том, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс, однако Трампу будет чем парировать, ведь он уже сделал первый шаг навстречу России, а следовательно, вправе требовать от нее как минимум такого же шага навстречу США. Бортник считает, что в создавшейся ситуации президент США может потребовать от Российской Федерации согласия на прекращение огня и остановки боевых действий по линии фронта. И того факта, что Соединенные Штаты начали выполнять одно из предварительных условий России, по мнению украинского политолога, вполне достаточно, чтобы Кремль выполнил требование США."Этот саммит НАТО, эта декларация НАТО, она открывает дорогу к переговорам, еще одному раунду переговоров между США и Россией", – заключил Бортник.

https://1prime.ru/20250626/sammit-858928164.html

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дональд трамп, россия, переговоры, сша