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В Пентагоне раскрыли, сколько запросил Трамп на оборонный бюджет 2026 года - 26.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250626/tramp-858941124.html
В Пентагоне раскрыли, сколько запросил Трамп на оборонный бюджет 2026 года
В Пентагоне раскрыли, сколько запросил Трамп на оборонный бюджет 2026 года - 26.06.2025, ПРАЙМ
В Пентагоне раскрыли, сколько запросил Трамп на оборонный бюджет 2026 года
Президент США Дональд Трамп Трамп запросил у конгресса США 1,01 триллиона долларов оборонного бюджета на 2026 финансовый год, что на 13% выше уровня 2025 года,... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T18:21+0300
2025-06-26T18:21+0300
экономика
пентагон
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп Трамп запросил у конгресса США 1,01 триллиона долларов оборонного бюджета на 2026 финансовый год, что на 13% выше уровня 2025 года, сообщили в четверг в Пентагоне."Запрос президента на национальный оборонный бюджет на 2026 финансовый год составил 1,01 триллиона, что на 13% больше, чем утвержденные уровни 2025 финансового года", - заявила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.Также она сообщила, что США планируют потратить около 60 миллиардов долларов на развитие и поддержку всех компонентов ядерной триады страны в 2026 финансовом году.
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пентагон, дональд трамп, сша
Экономика, Пентагон, Дональд Трамп, США
18:21 26.06.2025
 
В Пентагоне раскрыли, сколько запросил Трамп на оборонный бюджет 2026 года

Пентагон: Трамп запросил на оборонный бюджет в 2026 финансовом году $1,01 трлн

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанк доллары США
 доллары США - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп Трамп запросил у конгресса США 1,01 триллиона долларов оборонного бюджета на 2026 финансовый год, что на 13% выше уровня 2025 года, сообщили в четверг в Пентагоне.
"Запрос президента на национальный оборонный бюджет на 2026 финансовый год составил 1,01 триллиона, что на 13% больше, чем утвержденные уровни 2025 финансового года", - заявила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.
Также она сообщила, что США планируют потратить около 60 миллиардов долларов на развитие и поддержку всех компонентов ядерной триады страны в 2026 финансовом году.
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