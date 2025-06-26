https://1prime.ru/20250626/tramp-858941124.html

В Пентагоне раскрыли, сколько запросил Трамп на оборонный бюджет 2026 года

В Пентагоне раскрыли, сколько запросил Трамп на оборонный бюджет 2026 года - 26.06.2025, ПРАЙМ

В Пентагоне раскрыли, сколько запросил Трамп на оборонный бюджет 2026 года

Президент США Дональд Трамп Трамп запросил у конгресса США 1,01 триллиона долларов оборонного бюджета на 2026 финансовый год, что на 13% выше уровня 2025 года,... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T18:21+0300

2025-06-26T18:21+0300

2025-06-26T18:21+0300

экономика

пентагон

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп Трамп запросил у конгресса США 1,01 триллиона долларов оборонного бюджета на 2026 финансовый год, что на 13% выше уровня 2025 года, сообщили в четверг в Пентагоне."Запрос президента на национальный оборонный бюджет на 2026 финансовый год составил 1,01 триллиона, что на 13% больше, чем утвержденные уровни 2025 финансового года", - заявила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.Также она сообщила, что США планируют потратить около 60 миллиардов долларов на развитие и поддержку всех компонентов ядерной триады страны в 2026 финансовом году.

https://1prime.ru/20250614/zelenskiy-858486897.html

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пентагон, дональд трамп, сша