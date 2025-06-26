https://1prime.ru/20250626/tramp-858941124.html
В Пентагоне раскрыли, сколько запросил Трамп на оборонный бюджет 2026 года
В Пентагоне раскрыли, сколько запросил Трамп на оборонный бюджет 2026 года - 26.06.2025, ПРАЙМ
В Пентагоне раскрыли, сколько запросил Трамп на оборонный бюджет 2026 года
Президент США Дональд Трамп Трамп запросил у конгресса США 1,01 триллиона долларов оборонного бюджета на 2026 финансовый год, что на 13% выше уровня 2025 года,... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T18:21+0300
2025-06-26T18:21+0300
2025-06-26T18:21+0300
экономика
пентагон
дональд трамп
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8f51e8116dad328653cbe7b33b1d693.jpg
ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп Трамп запросил у конгресса США 1,01 триллиона долларов оборонного бюджета на 2026 финансовый год, что на 13% выше уровня 2025 года, сообщили в четверг в Пентагоне."Запрос президента на национальный оборонный бюджет на 2026 финансовый год составил 1,01 триллиона, что на 13% больше, чем утвержденные уровни 2025 финансового года", - заявила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.Также она сообщила, что США планируют потратить около 60 миллиардов долларов на развитие и поддержку всех компонентов ядерной триады страны в 2026 финансовом году.
https://1prime.ru/20250614/zelenskiy-858486897.html
пентагон
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e9581f7b27bd0e06184c9babc032795a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пентагон, дональд трамп, сша
Экономика, Пентагон, Дональд Трамп, США
В Пентагоне раскрыли, сколько запросил Трамп на оборонный бюджет 2026 года
Пентагон: Трамп запросил на оборонный бюджет в 2026 финансовом году $1,01 трлн
ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп Трамп запросил у конгресса США 1,01 триллиона долларов оборонного бюджета на 2026 финансовый год, что на 13% выше уровня 2025 года, сообщили в четверг в Пентагоне.
"Запрос президента на национальный оборонный бюджет на 2026 финансовый год составил 1,01 триллиона, что на 13% больше, чем утвержденные уровни 2025 финансового года", - заявила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.
Также она сообщила, что США планируют потратить около 60 миллиардов долларов на развитие и поддержку всех компонентов ядерной триады страны в 2026 финансовом году.
"Больнее пуль". Зеленский обвинил Пентагон в деморализации Украины