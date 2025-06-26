https://1prime.ru/20250626/tramp-858945934.html
Трамп призвал судить демократов
Трамп призвал судить демократов - 26.06.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал судить демократов
Президент США Дональд Трамп обвинил неназванных демократов в утечке информации об ударах ВВС США по ядерным объектам Ирана и призвал привлечь виновных к... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T22:16+0300
2025-06-26T22:16+0300
2025-06-26T22:16+0300
политика
дональд трамп
демократическая партия сша
призыв
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/84189/00/841890038_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_5502cf0d8928c26d8a14303e44252b62.jpg
ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обвинил неназванных демократов в утечке информации об ударах ВВС США по ядерным объектам Ирана и призвал привлечь виновных к уголовной ответственности. "Демократы слили информацию о совершенном полете к ядерным объектам Ирана. Их следует привлечь к ответственности", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
https://1prime.ru/20250625/tramp--858903239.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84189/00/841890038_260:0:2989:2047_1920x0_80_0_0_4b67872f5463f0d6154bfebf01db6dce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, демократическая партия сша, призыв, суд
Политика, Дональд Трамп, Демократическая партия США, призыв, суд
Трамп призвал судить демократов
Трамп призвал судить демократов за утечку данных об ударах США по Ирану