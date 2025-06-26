https://1prime.ru/20250626/tramp-858945934.html

Трамп призвал судить демократов

Трамп призвал судить демократов - 26.06.2025, ПРАЙМ

Трамп призвал судить демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил неназванных демократов в утечке информации об ударах ВВС США по ядерным объектам Ирана и призвал привлечь виновных к... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T22:16+0300

2025-06-26T22:16+0300

2025-06-26T22:16+0300

политика

дональд трамп

демократическая партия сша

призыв

суд

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ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обвинил неназванных демократов в утечке информации об ударах ВВС США по ядерным объектам Ирана и призвал привлечь виновных к уголовной ответственности. "Демократы слили информацию о совершенном полете к ядерным объектам Ирана. Их следует привлечь к ответственности", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

https://1prime.ru/20250625/tramp--858903239.html

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дональд трамп, демократическая партия сша, призыв, суд