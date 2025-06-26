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Трамп призвал судить демократов - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Трамп призвал судить демократов
Трамп призвал судить демократов - 26.06.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал судить демократов
Президент США Дональд Трамп обвинил неназванных демократов в утечке информации об ударах ВВС США по ядерным объектам Ирана и призвал привлечь виновных к... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T22:16+0300
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политика
дональд трамп
демократическая партия сша
призыв
суд
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ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обвинил неназванных демократов в утечке информации об ударах ВВС США по ядерным объектам Ирана и призвал привлечь виновных к уголовной ответственности. "Демократы слили информацию о совершенном полете к ядерным объектам Ирана. Их следует привлечь к ответственности", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
https://1prime.ru/20250625/tramp--858903239.html
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дональд трамп, демократическая партия сша, призыв, суд
Политика, Дональд Трамп, Демократическая партия США, призыв, суд
22:16 26.06.2025
 
Трамп призвал судить демократов

Трамп призвал судить демократов за утечку данных об ударах США по Ирану

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЕжегодное обращение президента США Байдена к конгрессу
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обвинил неназванных демократов в утечке информации об ударах ВВС США по ядерным объектам Ирана и призвал привлечь виновных к уголовной ответственности.
"Демократы слили информацию о совершенном полете к ядерным объектам Ирана. Их следует привлечь к ответственности", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
Трамп допустил, что Иран и Израиль могут вернуться к боевым действиям
Вчера, 17:38
 
ПолитикаДональд ТрампДемократическая партия СШАпризывсуд
 
 
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