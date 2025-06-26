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Трамп сделал заявление по ключевой ставке ФРС

Трамп сделал заявление по ключевой ставке ФРС - 26.06.2025, ПРАЙМ

Трамп сделал заявление по ключевой ставке ФРС

Президент США Дональд Трамп призвал руководство Федеральной резервной системы (ФРС) снизить ключевую ставку. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T23:45+0300

2025-06-26T23:45+0300

2025-06-26T23:45+0300

дональд трамп

фрс

ключевая ставка

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ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал руководство Федеральной резервной системы (ФРС) снизить ключевую ставку. "Если бы у нас был человек в ФРС, который бы снизил ключевую ставку. Он может сделать это так легко, у нас нет инфляции", - заявил Трамп в Белом доме. Ранее глава ФРС Джером Пауэлл объяснил сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне продолжающейся неопределенностью в вопросе того, как дополнительные пошлины на импорт повлияют на экономику. По словам Трампа, снижение ставки на один пункт прибавило бы экономике 300 миллиардов долларов, 600 миллиардов в случае снижения на два пункта. "Если 1% - это почти триллион долларов. Росчерком пера, никакой работы", - сказал Трамп.

https://1prime.ru/20250620/stavka-858700410.html

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дональд трамп, фрс, ключевая ставка