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Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем - 26.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250626/tramp-858947312.html
Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем
Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем - 26.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T23:48+0300
2025-06-26T23:48+0300
экономика
дональд трамп
сша
китай
торговая сделка
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ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией. "Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем... У нас есть несколько отличных сделок. У нас есть одна, возможно, с Индией, очень большая, мы собираемся открыть (рынок - ред.) Индии (для товаров США - ред.)", - заявил он во время публичного выступления в Белом доме. Трамп 11 июня заявил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По словам Трампа, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
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дональд трамп, сша, китай, торговая сделка
Экономика, Дональд Трамп, США, КИТАЙ, торговая сделка
23:48 26.06.2025
 
Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем

Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© AFP / Wang Zhao
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ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией.
"Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем... У нас есть несколько отличных сделок. У нас есть одна, возможно, с Индией, очень большая, мы собираемся открыть (рынок - ред.) Индии (для товаров США - ред.)", - заявил он во время публичного выступления в Белом доме.
Трамп 11 июня заявил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По словам Трампа, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
США представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке, пишут СМИ
Вчера, 23:25
 
ЭкономикаДональд ТрампСШАКИТАЙторговая сделка
 
 
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