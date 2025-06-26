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Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем

Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем - 26.06.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T23:48+0300

2025-06-26T23:48+0300

2025-06-26T23:48+0300

экономика

дональд трамп

сша

китай

торговая сделка

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ВАШИНГТОН, 26 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией. "Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем... У нас есть несколько отличных сделок. У нас есть одна, возможно, с Индией, очень большая, мы собираемся открыть (рынок - ред.) Индии (для товаров США - ред.)", - заявил он во время публичного выступления в Белом доме. Трамп 11 июня заявил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По словам Трампа, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.

https://1prime.ru/20250626/ssha-858946913.html

сша

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дональд трамп, сша, китай, торговая сделка