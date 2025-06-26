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"Селигдар" выпустит первые цифровые финансовые активы

"Селигдар" выпустит первые цифровые финансовые активы - 26.06.2025, ПРАЙМ

"Селигдар" выпустит первые цифровые финансовые активы

"Селигдар" объявляет о выпуске первых собственных цифровых финансовых активов (ЦФА), они будут размещены на платформе "А-Токен" от Альфа-банка, сообщил... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T11:13+0300

2025-06-26T11:13+0300

2025-06-26T11:13+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. "Селигдар" объявляет о выпуске первых собственных цифровых финансовых активов (ЦФА), они будут размещены на платформе "А-Токен" от Альфа-банка, сообщил полиметаллический холдинг. "Полиметаллический холдинг "Селигдар" объявляет о выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА) на базе информационной системы, оператором которой выступает АО "Альфа-Банк". Размещение цифровых активов проходит в период с 26 по 30 июня 2025 года. Общий объем выпуска может составить до 1,5 миллиарда рублей, при этом стоимость одного ЦФА 1000 рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что сделки на вторичном рынке станут доступны с 1 июля текущего года. Каждый ЦФА дает фиксированную доходность в 20% годовых, уточнили в компании. Кроме того, выплаты дохода будут производиться поквартально, начиная с 30 сентября 2025 года, а погашение основного долга состоится 30 июня 2026 года. "Мы первые среди крупнейших золотодобывающих компаний запускаем новый финансовый продукт - ЦФА, по сути, формируя этот рынок. Мы высоко оцениваем потенциал данного цифрового инструмента, который находится в стадии активного развития и постоянно растущего спроса... В дальнейшем мы планируем выпускать более сложные цифровые инструменты, создавая новые каналы не только привлечения финансирования, но и реализации", - приводятся в релизе слова президента "Селигдара" Александра Хруща. Платформа "А-Токен" - собственная платформа Альфа-банка для работы с цифровыми финансовыми активами, которая позволяет участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов - широкому кругу частных лиц, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка, добавили в сообщении. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире - по запасам олова. Активы расположены в шести субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской области, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке. Запасы золота на 1 января 2025 года - 285,1 тонны, запасы олова - 412 тысяч тонн. "Селигдар" по итогам 2024 года сократил выпуск золота на 8% - до 7,6 тонны. К 2030 году холдинг планирует выйти на объем в 20 тонн в год.

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финансы, банки, альфа-банк