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Премьер Бельгии заявил, что Европа и США разошлись в вопросе Украины

Премьер Бельгии заявил, что Европа и США разошлись в вопросе Украины - 26.06.2025, ПРАЙМ

Премьер Бельгии заявил, что Европа и США разошлись в вопросе Украины

Европа и США очевидно разошлись в позиции по вопросу поддержки Украины, но ЕС нуждается в Америке и хочет работать с ней как можно дольше, заявил бельгийский... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T12:24+0300

2025-06-26T12:24+0300

2025-06-26T12:24+0300

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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Европа и США очевидно разошлись в позиции по вопросу поддержки Украины, но ЕС нуждается в Америке и хочет работать с ней как можно дольше, заявил бельгийский премьер-министр Барт де Вевер перед началом в Брюсселе очередного саммита стран Евросоюза. "Очевидно, что у нас больше нет единой точки зрения на Украину. И я думаю, Европа должна извлечь из этого урок, должна стратегически стать сильнее. У нас недостаточно возможностей, чтобы заменить американцев на местах. И поэтому мы зависим от них. Мы надеемся, что они будут работать с нами как можно дольше. Но, к сожалению, очевидно, что проукраинская позиция в Европе более выражена, чем в Соединенных Штатах", - сказал он. Премьер Бельгии также указал на необходимость на саммите ЕС продемонстрировать проукраинскую позицию, поскольку саммит НАТО в этом отношении оказался провальным. "Мне жаль, что во время саммита НАТО Украина была там, но не сидела за столом переговоров. Зеленский присутствовал на неформальной части саммита, но не во время самой встречи. Я думаю, это действительно достойно сожаления. И сегодня Европа должна показать, что мы все еще на 100% с Украиной. 26 стран, за исключением Венгрии, которая не настроена проукраински, мы должны показать, что стоим за украинским народом", - сказал бельгийский премьер.

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украина, европа, брюссель, нато, ес