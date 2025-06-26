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Премьер Бельгии заявил, что Европа и США разошлись в вопросе Украины - 26.06.2025, ПРАЙМ
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Премьер Бельгии заявил, что Европа и США разошлись в вопросе Украины
Премьер Бельгии заявил, что Европа и США разошлись в вопросе Украины - 26.06.2025, ПРАЙМ
Премьер Бельгии заявил, что Европа и США разошлись в вопросе Украины
Европа и США очевидно разошлись в позиции по вопросу поддержки Украины, но ЕС нуждается в Америке и хочет работать с ней как можно дольше, заявил бельгийский... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T12:24+0300
2025-06-26T12:24+0300
политика
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Европа и США очевидно разошлись в позиции по вопросу поддержки Украины, но ЕС нуждается в Америке и хочет работать с ней как можно дольше, заявил бельгийский премьер-министр Барт де Вевер перед началом в Брюсселе очередного саммита стран Евросоюза. "Очевидно, что у нас больше нет единой точки зрения на Украину. И я думаю, Европа должна извлечь из этого урок, должна стратегически стать сильнее. У нас недостаточно возможностей, чтобы заменить американцев на местах. И поэтому мы зависим от них. Мы надеемся, что они будут работать с нами как можно дольше. Но, к сожалению, очевидно, что проукраинская позиция в Европе более выражена, чем в Соединенных Штатах", - сказал он. Премьер Бельгии также указал на необходимость на саммите ЕС продемонстрировать проукраинскую позицию, поскольку саммит НАТО в этом отношении оказался провальным. "Мне жаль, что во время саммита НАТО Украина была там, но не сидела за столом переговоров. Зеленский присутствовал на неформальной части саммита, но не во время самой встречи. Я думаю, это действительно достойно сожаления. И сегодня Европа должна показать, что мы все еще на 100% с Украиной. 26 стран, за исключением Венгрии, которая не настроена проукраински, мы должны показать, что стоим за украинским народом", - сказал бельгийский премьер.
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украина, европа, брюссель, нато, ес
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, Брюссель, НАТО, ЕС
12:24 26.06.2025
 
Премьер Бельгии заявил, что Европа и США разошлись в вопросе Украины

Премьер Бельгии де Вевер: Европа и США разошлись в позиции по поддержке Украины

© fotolia.com / JackinФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© fotolia.com / Jackin
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Европа и США очевидно разошлись в позиции по вопросу поддержки Украины, но ЕС нуждается в Америке и хочет работать с ней как можно дольше, заявил бельгийский премьер-министр Барт де Вевер перед началом в Брюсселе очередного саммита стран Евросоюза.
"Очевидно, что у нас больше нет единой точки зрения на Украину. И я думаю, Европа должна извлечь из этого урок, должна стратегически стать сильнее. У нас недостаточно возможностей, чтобы заменить американцев на местах. И поэтому мы зависим от них. Мы надеемся, что они будут работать с нами как можно дольше. Но, к сожалению, очевидно, что проукраинская позиция в Европе более выражена, чем в Соединенных Штатах", - сказал он.
Премьер Бельгии также указал на необходимость на саммите ЕС продемонстрировать проукраинскую позицию, поскольку саммит НАТО в этом отношении оказался провальным.
"Мне жаль, что во время саммита НАТО Украина была там, но не сидела за столом переговоров. Зеленский присутствовал на неформальной части саммита, но не во время самой встречи. Я думаю, это действительно достойно сожаления. И сегодня Европа должна показать, что мы все еще на 100% с Украиной. 26 стран, за исключением Венгрии, которая не настроена проукраински, мы должны показать, что стоим за украинским народом", - сказал бельгийский премьер.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС, заявил Орбан
11:02
 
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