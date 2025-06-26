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СМИ: Украина рассчитывает на прекращение огня в середине 2025 года

СМИ: Украина рассчитывает на прекращение огня в середине 2025 года - 26.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Украина рассчитывает на прекращение огня в середине 2025 года

Украина рассчитывала на прекращение огня в середине 2025 года, которое могло бы улучшить экономические показатели страны, но теперь внимание уделяется тому, что | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T14:06+0300

2025-06-26T14:06+0300

2025-06-26T14:06+0300

политика

украина

стамбул

владимир мединский

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Украина рассчитывала на прекращение огня в середине 2025 года, которое могло бы улучшить экономические показатели страны, но теперь внимание уделяется тому, что нужно сделать, чтобы остаться на плаву, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники. "Прекращение огня было в основе всех экономических прогнозов, что оно может наступить где-то в середине 2025 года", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного источника в офисе Владимира Зеленского. По словам источника издания, теперь положительное влияние на экономику в этом году больше не рассматривается. Как отмечают украинские источники газеты, теперь основное внимание уделяется тому, что нужно сделать, чтобы остаться на плаву. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе.

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украина, стамбул, владимир мединский