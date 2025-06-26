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СМИ: Украина рассчитывает на прекращение огня в середине 2025 года
СМИ: Украина рассчитывает на прекращение огня в середине 2025 года - 26.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Украина рассчитывает на прекращение огня в середине 2025 года
Украина рассчитывала на прекращение огня в середине 2025 года, которое могло бы улучшить экономические показатели страны, но теперь внимание уделяется тому, что | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T14:06+0300
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2025-06-26T14:06+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Украина рассчитывала на прекращение огня в середине 2025 года, которое могло бы улучшить экономические показатели страны, но теперь внимание уделяется тому, что нужно сделать, чтобы остаться на плаву, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники. "Прекращение огня было в основе всех экономических прогнозов, что оно может наступить где-то в середине 2025 года", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного источника в офисе Владимира Зеленского. По словам источника издания, теперь положительное влияние на экономику в этом году больше не рассматривается. Как отмечают украинские источники газеты, теперь основное внимание уделяется тому, что нужно сделать, чтобы остаться на плаву. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе.
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Политика, УКРАИНА, Стамбул, Владимир Мединский
СМИ: Украина рассчитывает на прекращение огня в середине 2025 года
WP: Киев рассчитывал на перемирие в середине 2025 года для улучшения экономики
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Украина рассчитывала на прекращение огня в середине 2025 года, которое могло бы улучшить экономические показатели страны, но теперь внимание уделяется тому, что нужно сделать, чтобы остаться на плаву, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Прекращение огня было в основе всех экономических прогнозов, что оно может наступить где-то в середине 2025 года", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного источника в офисе Владимира Зеленского.
По словам источника издания, теперь положительное влияние на экономику в этом году больше не рассматривается. Как отмечают украинские источники газеты, теперь основное внимание уделяется тому, что нужно сделать, чтобы остаться на плаву.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе.
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