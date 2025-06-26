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Четверо офицеров ВСУ присвоили 180 тысяч долларов с помощью "мертвых душ"
Четверо офицеров ВСУ присвоили 180 тысяч долларов с помощью "мертвых душ" - 26.06.2025, ПРАЙМ
Четверо офицеров ВСУ присвоили 180 тысяч долларов с помощью "мертвых душ"
Четверо офицеров ВСУ в Одесской области при помощи "мертвых душ" в части присвоили 180 тысяч долларов, сообщили в офисе генерального прокурора Украины. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T16:44+0300
2025-06-26T16:44+0300
2025-06-26T16:44+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Четверо офицеров ВСУ в Одесской области при помощи "мертвых душ" в части присвоили 180 тысяч долларов, сообщили в офисе генерального прокурора Украины. "Прокуроры сообщили о подозрении (предъявили обвинения - ред.) четырем офицерам воинской части, которые организовывали фиктивную службу "мертвых душ", чем нанесли ущерб государству на 7,7 миллиона гривен (180 тысяч долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса. Уточняется, что среди подозреваемых экс-командир отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, его заместитель, замкомандира логистической части и командир роты одного из подразделений Одесской области. Как сообщили в офисе украинского генпрокурора, подозреваемые подделывали документы о призыве военнослужащих на службу в часть и получали положенные тем выплаты и другое обеспечение, которе злоумышленники распродавали. Всего украинские офицеры устроили в часть 60 несуществующих военнослужащих. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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украина, общество , всу, кража денег
УКРАИНА, Общество , ВСУ, кража денег
Четверо офицеров ВСУ присвоили 180 тысяч долларов с помощью "мертвых душ"
Четверо офицеров ВСУ в Одесской области присвоили 180 тыс долларов с помощью "мертвых душ"
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Четверо офицеров ВСУ в Одесской области при помощи "мертвых душ" в части присвоили 180 тысяч долларов, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
"Прокуроры сообщили о подозрении (предъявили обвинения - ред.) четырем офицерам воинской части, которые организовывали фиктивную службу "мертвых душ", чем нанесли ущерб государству на 7,7 миллиона гривен (180 тысяч долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.
Уточняется, что среди подозреваемых экс-командир отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, его заместитель, замкомандира логистической части и командир роты одного из подразделений Одесской области.
Как сообщили в офисе украинского генпрокурора, подозреваемые подделывали документы о призыве военнослужащих на службу в часть и получали положенные тем выплаты и другое обеспечение, которе злоумышленники распродавали. Всего украинские офицеры устроили в часть 60 несуществующих военнослужащих.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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