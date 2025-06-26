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СМИ раскрыли, как за год на Украине выросли цены на товары и услуги

СМИ раскрыли, как за год на Украине выросли цены на товары и услуги - 26.06.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, как за год на Украине выросли цены на товары и услуги

Товары и услуги на Украине за последний год подорожали в среднем на 16%, передает украинское агентство УНИАН. | 26.06.2025, ПРАЙМ

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2025-06-26T21:03+0300

2025-06-26T21:04+0300

экономика

украина

рост цен

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Товары и услуги на Украине за последний год подорожали в среднем на 16%, передает украинское агентство УНИАН. Национальный банк Украины 11 июня сообщил, что инфляция в стране в мае ускорилась до 15,9% в годовом измерении и достигла максимума. "С мая 2024 года цены почти на все выросли на Украине на 16%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. На сопровождающей публикацию инфографике указано, что больше всего за год подорожали продукты питания и безалкогольные напитки: более чем на 22%, цены на недвижимость, коммунальные услуги и газ выросли на 20,1%, на третьем месте - услуги связи, которые подорожали на 18,5%. Табачные изделия и алкогольные напитки стали дороже на 18,3%, рост цен на медицинские услуги, образование и рестораны составил от 12% до 15,2%, при этом одежда и обувь подешевели почти на 5%, добавляет агентство.

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