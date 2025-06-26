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Устав ООН отметит 80-летнюю годовщину
Устав ООН отметит 80-летнюю годовщину - 26.06.2025, ПРАЙМ
Устав ООН отметит 80-летнюю годовщину
Устав ООН в четверг "отметит" свою 80-летнюю годовщину с даты подписания, документ призван избавить человечество от "бедствий войны" и вернуть веру в основные... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T00:27+0300
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ООН, 26 июн – ПРАЙМ. Устав ООН в четверг "отметит" свою 80-летнюю годовщину с даты подписания, документ призван избавить человечество от "бедствий войны" и вернуть веру в основные права человека.
По случаю памятной даты в четверг пройдет неофициальное пленарное заседание ГА ООН. Еще одно заседание, но уже высокого уровня, запланировано на сентябрь в рамках высокой недели ГА.
Представители 50 стран, в том числе и СССР, "преисполненные решимости" избавить грядущие поколения от "бедствий войны" и вновь утвердить веру в основные права человека, подписали документ 26 июня в Сан-Франциско. Сам документ вступил в силу 24 октября того же года.
Спустя 80 лет оригинальный документ, который хранится в нацархивах США в Вашингтоне, выставлен в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке в рамках выставки.
Россия неизменно подчеркивает важность соблюдения Устава ООН. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что "все вопросы и проблемы глобальной и региональной повестки нужно решать с опорой на устав ООН". А глава российского МИД Сергей Лавров, долго время служивший постпредом РФ при Всемирной Организации, отмечал, что все страны должны соблюдать Устав ООН полностью, а не выбирать из него определенные положения по предпочтениям.
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Экономика, Общество , РФ, Сан-Франциско, США, Владимир Путин, Сергей Лавров, ООН, МИД
Устав ООН отметит 80-летнюю годовщину
Устав ООН отметит 80-летнюю годовщину с даты подписания
ООН, 26 июн – ПРАЙМ. Устав ООН в четверг "отметит" свою 80-летнюю годовщину с даты подписания, документ призван избавить человечество от "бедствий войны" и вернуть веру в основные права человека.
По случаю памятной даты в четверг пройдет неофициальное пленарное заседание ГА ООН. Еще одно заседание, но уже высокого уровня, запланировано на сентябрь в рамках высокой недели ГА.
Представители 50 стран, в том числе и СССР, "преисполненные решимости" избавить грядущие поколения от "бедствий войны" и вновь утвердить веру в основные права человека, подписали документ 26 июня в Сан-Франциско. Сам документ вступил в силу 24 октября того же года.
Спустя 80 лет оригинальный документ, который хранится в нацархивах США в Вашингтоне, выставлен в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке в рамках выставки.
Россия неизменно подчеркивает важность соблюдения Устава ООН. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что "все вопросы и проблемы глобальной и региональной повестки нужно решать с опорой на устав ООН". А глава российского МИД Сергей Лавров, долго время служивший постпредом РФ при Всемирной Организации, отмечал, что все страны должны соблюдать Устав ООН полностью, а не выбирать из него определенные положения по предпочтениям.