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Устав ООН отметит 80-летнюю годовщину

Устав ООН отметит 80-летнюю годовщину - 26.06.2025, ПРАЙМ

Устав ООН отметит 80-летнюю годовщину

Устав ООН в четверг "отметит" свою 80-летнюю годовщину с даты подписания, документ призван избавить человечество от "бедствий войны" и вернуть веру в основные... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T00:27+0300

2025-06-26T00:27+0300

2025-06-26T00:27+0300

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ООН, 26 июн – ПРАЙМ. Устав ООН в четверг "отметит" свою 80-летнюю годовщину с даты подписания, документ призван избавить человечество от "бедствий войны" и вернуть веру в основные права человека. По случаю памятной даты в четверг пройдет неофициальное пленарное заседание ГА ООН. Еще одно заседание, но уже высокого уровня, запланировано на сентябрь в рамках высокой недели ГА. Представители 50 стран, в том числе и СССР, "преисполненные решимости" избавить грядущие поколения от "бедствий войны" и вновь утвердить веру в основные права человека, подписали документ 26 июня в Сан-Франциско. Сам документ вступил в силу 24 октября того же года. Спустя 80 лет оригинальный документ, который хранится в нацархивах США в Вашингтоне, выставлен в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке в рамках выставки. Россия неизменно подчеркивает важность соблюдения Устава ООН. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что "все вопросы и проблемы глобальной и региональной повестки нужно решать с опорой на устав ООН". А глава российского МИД Сергей Лавров, долго время служивший постпредом РФ при Всемирной Организации, отмечал, что все страны должны соблюдать Устав ООН полностью, а не выбирать из него определенные положения по предпочтениям.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , рф, сан-франциско, сша, владимир путин, сергей лавров, оон, мид