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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 июня

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 июня - 26.06.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 июня

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 2,74 копейки, до 10,9343 рубля, доллара - на 1,58 копейки, до 78,2117 рубля, евро - на... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T17:38+0300

2025-06-26T17:38+0300

2025-06-26T17:39+0300

экономика

банк россии

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доллар сша

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 2,74 копейки, до 10,9343 рубля, доллара - на 1,58 копейки, до 78,2117 рубля, евро - на 60,02 копейки, до 91,6601 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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банк россии, юань, евро, доллар сша