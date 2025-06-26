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Орбан озвучил результаты опроса в Венгрии о приеме Украины в ЕС
Орбан озвучил результаты опроса в Венгрии о приеме Украины в ЕС - 26.06.2025, ПРАЙМ
Орбан озвучил результаты опроса в Венгрии о приеме Украины в ЕС
По результатам опроса о приеме Украины в ЕС, более 2 миллионов граждан Венгрии, или 95% участников, выступили против, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T10:49+0300
2025-06-26T10:49+0300
2025-06-26T10:49+0300
политика
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - ПРАЙМ. По результатам опроса о приеме Украины в ЕС, более 2 миллионов граждан Венгрии, или 95% участников, выступили против, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. В минувшую пятницу в Венгрии завершился продолжавшийся два месяца опрос граждан о том, как они относятся к возможному вступлению Украины в Евросоюз. "Действительных бюллетеней 2 278 000, есть несколько недействительных. Из действительных не поддерживает вступление Украины в Евросоюз 2 168 431 гражданин Венгрии, или 95% отданных голосов. И 5% проголосовали "за", то есть в поддержку вступления Украины", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС. Венгерский премьер подчеркнул, что такие результаты опроса дают ему "сильный мандат" на отстаивание позиции Венгрии на саммите в Брюсселе.
https://1prime.ru/20250625/orban-858883982.html
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виктор орбан, венгрия, украина, ес
Политика, Виктор Орбан, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ЕС
Орбан озвучил результаты опроса в Венгрии о приеме Украины в ЕС
Орбан: 95% граждан Венгрии выступили против приема Украины в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 26 июн - ПРАЙМ. По результатам опроса о приеме Украины в ЕС, более 2 миллионов граждан Венгрии, или 95% участников, выступили против, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
В минувшую пятницу в Венгрии завершился продолжавшийся два месяца опрос граждан о том, как они относятся к возможному вступлению Украины в Евросоюз.
"Действительных бюллетеней 2 278 000, есть несколько недействительных. Из действительных не поддерживает вступление Украины в Евросоюз 2 168 431 гражданин Венгрии, или 95% отданных голосов. И 5% проголосовали "за", то есть в поддержку вступления Украины", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС.
Венгерский премьер подчеркнул, что такие результаты опроса дают ему "сильный мандат" на отстаивание позиции Венгрии на саммите в Брюсселе.
"Наша проблема". Орбан назвал главную угрозу для Евросоюза