https://1prime.ru/20250626/vengriya-858919726.html

Орбан озвучил результаты опроса в Венгрии о приеме Украины в ЕС

Орбан озвучил результаты опроса в Венгрии о приеме Украины в ЕС - 26.06.2025, ПРАЙМ

Орбан озвучил результаты опроса в Венгрии о приеме Украины в ЕС

По результатам опроса о приеме Украины в ЕС, более 2 миллионов граждан Венгрии, или 95% участников, выступили против, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T10:49+0300

2025-06-26T10:49+0300

2025-06-26T10:49+0300

политика

виктор орбан

венгрия

украина

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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - ПРАЙМ. По результатам опроса о приеме Украины в ЕС, более 2 миллионов граждан Венгрии, или 95% участников, выступили против, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. В минувшую пятницу в Венгрии завершился продолжавшийся два месяца опрос граждан о том, как они относятся к возможному вступлению Украины в Евросоюз. "Действительных бюллетеней 2 278 000, есть несколько недействительных. Из действительных не поддерживает вступление Украины в Евросоюз 2 168 431 гражданин Венгрии, или 95% отданных голосов. И 5% проголосовали "за", то есть в поддержку вступления Украины", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС. Венгерский премьер подчеркнул, что такие результаты опроса дают ему "сильный мандат" на отстаивание позиции Венгрии на саммите в Брюсселе.

https://1prime.ru/20250625/orban-858883982.html

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виктор орбан, венгрия, украина, ес